Cuatro acciones para prevenir y mitigar la suplantación en créditos digitales

En un mundo cada vez más digital, se hace común que las transacciones en línea hagan parte del día a día de las personas, esto facilita y acelera procesos, pero también incrementa la exposición de los datos personales ante posibles robos de información y/o suplantación de identidad, lo que puede desembocar, por ejemplo, en un reporte negativo y afectar el historial crediticio del ciudadano.



Sobre este particular, vale la pena resaltar algunos de los principales hallazgos del Experian Fraud and Identity Report de 2022. A nivel global, el 52 % de las personas han sido víctimas algún tipo de fraude de suplantación o conoce a alguien que lo ha sufrido.



Lea: 'Jaque al Fraude': el plan de Alianza In para prevenir los fraudes en crédito digital

Por otro lado, en el caso de Colombia, según datos de Experian, el 83 % de las titulares de la información consideran que el factor más importante en la experiencia digital es la seguridad. También se refleja otro dato de suprema importancia: el 79 % de los encuestados a nivel global, consideran que la privacidad es el factor más importante en una transacción.



Por esta razón, se debe continuar fomentando medidas de prevención y empoderamiento del titular, al igual que fortalecer los mecanismos de protección a la información de las entidades, con la intención de brindar una mejor experiencia al cliente.



Lea: Cómo se complementan y compiten las 'fintechs' y los bancos



“Una de las claves para la protección de la identidad es que los titulares tomen el control sobre su información personal y sean conscientes de la utilidad de estos. Es decir, cada persona debe conocer, actualizar y rectificar sus datos, además debe saber con qué fin se utilizan. De igual forma, ayuda conocer la historia crediticia para prevenir el fraude en transacciones bancarias y demás movimientos financieros.” resaltó Daniel Vargas, Gerente de Asuntos Corporativos de Experian Spanish Latam.



DataCrédito Experian registra que 10,7 millones de colombianos se han tomado consciencia de revisar su historia de crédito a través de midatacrédito.com, con el fin de llevar una administración de sus finanzas, proteger su reputación crediticia y mantener el control ante cualquier situación de suplantación de datos, que pueda llevar a un reporte negativo.



Lea: Oportunidades digitales de financiamiento para personal del Ejército



En este contexto, DataCrédito Experian entrega los siguientes consejos para que, por medio de su historial de crédito, prevenga la suplantación y un posible reporte negativo, desde el portal para personas naturales:



1. Consultar el historial de crédito debe convertirse en un hábito:



En la historia de crédito se encuentran las obligaciones que han adquirido los titulares con acreedores de todos los sectores de la economía. Un hábito importante de seguridad de la información es revisar de forma recurrente el historial de crédito. Una recomendación, al revisar su historia de crédito, es saber quien está consultando su información, pues es una manera de saber si alguien está solicitando un crédito a su nombre.



2. Active las alertas sobre nuevas obligaciones:



Ingrese a midatacredito.com, una vez registrado en el portal podrá activar de manera gratuita el servicio de alertas que le informará, a través de un correo electrónico, cada vez que se genere una nueva obligación a su nombre. De esta manera, podrá identificar a tiempo si dicha obligación corresponde a un caso de suplantación.



3. Si fue suplantado, puede activar una alerta de suplantación



Si ya ha sufrido casos de suplantación, también es posible crear alertas en la plataforma de DataCrédito Experian, para que eventuales acreedores sean más cuidadosos al momento de validar la identidad de la persona.



4. Si fue suplantado, no debería estar en la obligación pagar una deuda que nunca adquirió



Si Usted no fue quien adquirió la deuda, no debería estar en la obligación de pagarla. Tampoco debería tener un reporte negativo por una obligación que no obtuvo. Por esa razón, si tiene un reporte de esa naturaleza, como titular de la información está en el derecho de iniciar un reclamo ante quien lo reportó – o en www.midatacredito.com.



Quien haya hecho el reporte, está en la obligación de revisar la información registrada en su historia de crédito y verificar que el mismo le pertenezca.