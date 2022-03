Accionistas, con buenas noticias por dividendos

Por estos días se realizan las asambleas de las principales compañías colombianas y que presentan los resultados de un 2021 que mostró buenas cifras en materia de crecimiento económico y que en el caso del negocio, unas cifras, en general positivas .



Analistas consultados coinciden en que en la mayoría de las empresas con acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, van a entregar a sus socios unas cifras nada despreciables que sumaría cerca de $15 billones, la mayoría de esos recursos son parte de las ganancias de Ecopetrol, que distribuirá a la Nación y a los minoritarios.



Y precisamente la petrolera estatal es una de las que mayor rentabilidad le entregará a sus accionistas, pues el margen del dividendo es del Ecopetrol 8,59%.



La junta directiva de la petrolera estatal decidió repartir más de $11,5 billones de las utilidades como dividendos. Es así como el pago que se les propondrá a los accionistas es de $280 por acción.



De los $11,5 billones que repartirá Ecopetrol a modo de dividendos, a la Nación, propietaria del 88,45% de las acciones, le corresponden $10,18 billones y el resto a accionistas minoritarios.



Valeria Álvarez, analista de renta variable de la firma Itaú Comisionista de Bolsa dice que “este año se caracterizará por tener un rendimiento por dividendo atractivo en la Bolsa de Valores de Colombia. La recuperación de las utilidades de las compañías durante el 2021, permitió que las compañías pudieran tener una política de dividendos más agresiva”.



RENTABILIDAD



Y es que el rendimiento por dividendos de las empresas en la bolsa asciende a 6,3% en promedio y se hace más competitivo en contraste con la región.



Brasil ofrece un rendimiento por dividendo casi de 7,0%, mientras que Chile, Perú y México tienen una rentabilidad del dividendo (dividend yield) de 5,38%, 3,7% y 3,5% respectivamente, revela la especialista de Itaú Comisionista de Bolsa.



Dentro de las compañías que tienen un rendimiento por dividendo por encima del promedio de mercado se encuentran Bancolombia, GEB, Corficolombiana, Terpel, Celsia y Promigas que ofrecen un índice de 9,3%, 7,6%, 9,4%, 10%, 7,5% y 7,8% respectivamente.

Para la analista, es importante resaltar que las compañías pertenecientes al sector utilities usualmente tienen un dividend yield atractivo, por la naturaleza del negocio que brinda estabilidad en el flujo de caja.



Indica que en el caso de Bancolombia, el dividendo propuesto este año fue un 90% mayor al del 2019 y asciende a $3.120.



“Lo anterior gracias a los resultados positivos del 2021, así como una manera de retribuir a los accionistas”, dice la especialista.



Además, considera que dada la coyuntura actual de amplia volatilidad, vale la pena revisar este tipo de compañías que tienen un rendimiento por dividendo atractivo y que son una manera de cubrir los portafolios de acciones.



SERÁN LOS MEJORES



Para el analista financiero y bursátil Sebastián Toro, fundador de Arena Alfa, este año los dividendos van a ser de los mejores en la bolsa, con rentabilidades hasta del 16%.

Indica que cada dividendo tiene características propias de la compañía y la mayoría son no gravados. “Hay un pago de impuestos pero eso es el rango por personas y eso es un análisis particular”.



Al ritmo de un mayor crecimiento de la economía, los resultados empresariales confirman esa tendencia “pues son muy buenos, con recuperación de los indicadores financieros y unas buenas utilidades”, dice Omar Suárez, de la firma Casa de Bolsa.

Recordó que el año pasado, en plena pandemia, y con unos aceptables resultados, la Superintendencia Financiera obligó a los bancos a no distribuir todas las utilidades con el fin de fortalecer los patrimonios pues luego de haber adoptado los criterios a Basilea III (marco regulador internacional para los bancos) hay unos requisitos importantes en materia patrimonial, riesgos y de coberturas, entre otros aspectos.



TEMA MUNDIAL



Un informe de Janus Henderson Investors dice que los dividendos mundiales aumentaron un 14,7% en términos subyacentes, alcanzando un nuevo récord de US$1,47 billones.



En América Latina, Brasil, por ejemplo, registró un récord de US$25.400 millones en 2021, impulsado por los grandes pagos de dividendos de las empresas mineras y energéticas.

Dice que en los mercados emergentes hubo un récord de US$164.400 millones en 2021, un 32% más en base subyacente. Ecopetrol es la única empresa colombiana en el Índice de Dividendos.



El elevado nivel de dividendos de los sectores minero y energético fue también un factor determinante en el aumento de los dividendos mundiales.



Más de una cuarta parte del aumento de los dividendos anuales de US$212.000 millones en todo el mundo procede de las mineras, que se beneficiaron de la subida de los precios de las materias primas. Los pagos récord de las mineras reflejaron la fortaleza de sus beneficios. El sector minero distribuyó US$96.600 millones a lo largo del año, casi el doble del anterior récord establecido en 2019 y diez veces más que durante la caída de 2015-16.

