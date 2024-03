¿Por qué accionistas de empresas deben buscar el modo de aprovechar sus dividendos?

Este viernes se realizará la asamblea general de accionistas de Bancolombia, el banco más grande del país y con presencia internacional, en el Hotel Intercontinental, en el kilómetro 5 de la Vía Las Palmas en Medellín.



De esa manera comienza la temporada fuerte de asambleas empresariales que estatutariamente deben realizarse antes de finalizar el primer trimestre del año, para socializar los resultados del ejercicio anterior y tomar decisiones en torno al negocio, así como decidir en materia del pago de los dividendos a los accionistas, claro, si el año fue bueno, aunque a veces también las utilidades pueden dejarse en reserva o pueden destinarse a compensar (enjugar) las pérdidas de años anteriores, todo a juicio de los accionistas, la administración de las compañías y de las juntas directivas.



Y lo que están decidiendo los accionistas y las juntas directivas de las firmas que tienen emitidas acciones en la Bolsa de Valores de Colombia es qué camino tomarán en vista de que el 2023 fue malo para la economía, con un crecimiento del PIB de apenas el 0,6 % y en consecuencia, de no muy buenas noticias empresariales en gran parte de los casos y como se aprecia en las propuestas de pago de dividendos.



Dividendo y rentabilidad

Pero pese a los regulares resultados del 2023, muchos de los 500.000 accionistas de las empresas emisoras de títulos en la Bolsa, ven en los dividendos una oportunidad de rentabilizar sus inversiones y más en momentos en los que se vislumbra una disminución de las tasas de interés y lo que pague un dividendo más la valorización de la acción, podría ser más atractivo que el rendimiento que ofrezca un CDT.



- El 21 de marzo el Banco de Bogotá* hará su asamblea y la propuesta de dividendo es de $1.452, una baja del 53,6 % frente al 2023.



- El Banco de Occidente* realizará su asamblea el 20 de marzo en Cali y la propuesta de dividendo es $1.380, lo que representa una disminución del 14,4 % frente al del 2023.



- El Banco Popular* hará su asamblea general de accionistas el 21 en Bogotá y no tiene previsto repartir dividendos.



- Bancolombia, como se dijo al comienzo, hará su asamblea este viernes y la propuesta de dividendo es de $3.536, el mismo que se pagó en el 2023.



- La Bolsa de Valores de Colombia hará su reunión de accionistas el 22 de marzo en Bogotá y a ella se llevará la propuesta de pagar $948 de dividendo por título, lo que representa un aumento del 8,6 % frente al año pasado.



- Celsia hará su asamblea el 20 en Medellín y se propondrá pagar $ 310 por cada acción es decir un aumento del 17,9 % frente al año pasado.

- Cementos Argos realizará su asamblea 18 en Barranquilla y se discutirá la propuesta de pagar $424 de dividendo, un 35,2 % superior a un año atrás.



- Conconcreto hará la asamblea el 22 en Medellín y no planea distribuir dividendo.



- Corficolombiana hará su asamblea el 20 en Bogotá y el dividendo sería de $1.135, una caída de 17 %.



- Davivienda hará la asamblea el próximo martes 19 en Bogotá y no se plantea pagar dividendo.



- Ecopetrol, la empresa más grande del país, hará su asamblea el viernes 22 de marzo en Corferias y se llevará la propuesta de pagar $312 por acción, cifra que representa una caída de 47,4% a la pagada en 2023.



- El Cóndor hará la asamblea el 22 en Medellín y no planea pagar dividendos.

- El Grupo Energía Bogotá realizará su asamblea el 26 a través de plataforma virtual del Depósito Centralizado de Valores y se propondrá pagar $ 251 por acción, un alza del 7,9 % frente a la cifra del año pasado.



- El Grupo Argos realizará su asamblea general de accionistas el 21 en Medellín y se llevará la propuesta del pago de $ 636 por acción, un 10,6% superior que en 2023.



- El Grupo Aval* hará su asamblea el 20 y se plantea pagar $ 1.071 el 44,4% por debajo que en 2023.



- El Grupo Bolívar hará la asamblea el 21 en Bogotá y se planea el pago de un dividendo de $2.484, sin cambios frente a 2023.



- El Grupo Éxito hará la asamblea el 21 en Envigado y se plantea el pago de $50,49 de dividendo, una caída de 69,9%.



- El Grupo Nutresa hará la asamblea el 21 en Medellín y la propuesta de dividendo es de no pagar dividendo.



No todo es negativo para los accionistas

- El Grupo Sura hará el próximo viernes 22 de marzo su asamblea en Medellín y el dividendo sería de $1.400, una cifra que representa el 9,4 % por encima a lo que se pagó un año atrás.



- ISA hará su asamblea el 21, también en Medellín, y se plantea que se pague un dividendo de $ 1.110 por cada acción, con una disminución del 36,3%.



- Mineros hará la asamblea el 26 en Medellín y la propuesta de dividendo es $356. El dividendo propuesto de la acción es de US$0.090 acción y fue calculado a una tasa de cambio de $3.957.59.



- Promigas* hará este viernes su asamblea en Barranquilla y la propuesta de dividendo es de $516, sin cambios frente a 2023.



- Terpel hará la asamblea el 22 en Bogotá y el dividendo sería de $ 786, con una caída de 14,4%.



