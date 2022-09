¿Por qué la tributaría comprometería a la minería? ACM responde

El gobierno presentó una reforma tributaria que busca $25 billones, $7 de los cuales provendrían del sector extractivo. Algunos de los mecanismos propuestos han generado alarmas por parte del sector minero, dado que haría inviable su operación, al reducir sus ganancias e incluso generando pérdidas. Al respecto, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, aseguró que hay que evaluar otras alternativas.



¿Cómo ha sido el semestre para el sector de la minería?



Ha sido un semestre que en materia de precios, y no tanto en producción, ha sido bueno. La producción se ha mantenido estable en particular las de carbón, las de níquel y las de oro. En materia de ingresos las compañías sí se han desempeñado muy bien. Esto se va a ver reflejado en los aportes del sector al país este año, en promedio eran $5 billones entre rentas y regalías. Este año por el ciclo de precios altos, el Gobierno va a recibir unos $14,7 billones.



¿Qué ha pasado con la producción?



En carbón, con relación al año pasado van a ser unas 5 millones de toneladas más. La capacidad productiva en oro, carbón, níquel y otras necesita planearse y hacerse con un tiempo de anticipación y las variaciones drásticas en virtud de los precios no se puede ajustar tan fácil. En el caso de carbón las dinámicas comerciales son de más largo plazo, de forma que los contratos son a más tiempo, pero con precios más estables, de forma que tampoco se beneficia tanto en este ciclo de precio alto en los índices spot.



Han alertado por la viabilidad de proyectos por la tributaria, ¿cuáles se verían más afectados?



Esta es una aproximación generalizada a toda la industria del país. Pasar tributaciones en promedio de 68% a 90% en cualquier sector genera desequilibrios y compromete la viabilidad financiera de los proyectos actuales en operaciones y también de los futuros. Ahí está también el carbón y el del centro del país que después se convierte en coque. Pese a ser el coque un producto industrial está siendo tasado de la misma manera que el resto de productos, por lo que la afectación es general.



¿La tributaria iría en contravía de la transición energética?



Sin duda. Esa es la discusión que tiene que dar el país y las reflexiones que tenemos que hacer conjuntamente con el Gobierno. La reforma de aprobarse como está va a comprometer el futuro de los minerales que necesitamos para movilidad eléctrica, para hacer fertilizantes, por poner algunos ejemplos.



El gobierno espera un recaudo del sector ¿qué están dispuestos a ceder? ¿Qué alternativas hay?



Lo más importante en esta etapa es que conjuntamente revisemos con datos el impacto que la reforma tiene en el sector. Una vez puestos de acuerdo con respecto al impacto, que llega a 92% en el caso del carbón térmico o 90% para el oro, podemos empezar a discutir sobre lo que viene. Una tributación dirigida a un sector que aumente el government take hasta 90% no tiene ningún precedente en los países de la región, ni países desarrollados mineros. Esto se da principalmente por el impuesto a las regalías y el impuesto a las exportaciones. Cuando uno compara con otros países se encuentra que en casi todos es deducible.



¿Sería mejor una sobretasa para el sector?



Esa es una posibilidad, sin duda, que hay que explorar.



¿Cómo ha sido el acercamiento con el gobierno para exponer sus puntos?



Han sido reuniones efectivas, cordiales, que nos han permitido contarle al Ministerio de Hacienda, al director de la Dian, los impactos. Por supuesto queremos una nueva discusión con el ministro Ocampo para avanzar en esta discusión técnica que ya tuvimos con sus equipos y así avanzar hacia un entendimiento que permita entender hacia dónde va la reforma.



¿Cuál debería ser el paso a seguir para dar prioridad a proyectos de minerales estratégicos?



Siento que el licenciamiento ambiental y los procesos a cargo de las corporaciones autónomas o de la Anla, así como los que tiene el Ministerio deben ser conversaciones muy técnicas. Tenemos que buscar entre todos que esas instituciones sean más técnicas y esto genera independencia de intereses diferentes al único que debería ser central, que es el ambiente.



¿La Anla debería ser más independiente?



Esta agencia ha venido en un camino de aumentar su independencia y robustecer su capacidad de análisis que ha sido un camino adecuado que hay que seguir fortaleciendo.



La Ministra habló de revisar los contratos, ¿Qué podría significar esto?



Hoy dentro de las facultades de la Agencia Nacional de Minería está la de controlar y revisar los títulos mineros, así como los compromisos ambientales. Esta es una obligación que enla medida que se haga con rigor técnico y que cumpla la legislación, le da garantías a todos.



¿Cuál debería ser la ruta del gobierno en minería? ¿Se debería hacer

nuevas rondas mineras?



Sin duda. Colombia necesita conocer más su territorio en materia geológica, conocer el potencial que hay en los minerales que necesitamos para alimentarnos mejor, para la transición energética. No conocemos el potencial del subsuelo. Hay otros países que tienen directrices manifestando interés del abastecimiento de esos minerales estratégicos. Ese es un camino que deberíamos recorrer.



Daniela Morales Soler

Dansol@eltiempo.com