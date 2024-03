¿Se viene alza del ACPM? Minhacienda señala a transportadores de no querer acuerdos

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la situación en la que está el Gobierno Nacional con el gremio transportador por el alza del precio del ACPM (diésel) y señaló a los transportadores de no estar interesados en llegar a acuerdos.



"Todo el mundo sabe que en algún momento hay que ajustar el precio del diésel. Estaremos esperando la oportunidad de llegar a acuerdos, pero nos preocupa que el gremio del transporte parece que no tiene voluntad de llegar a acuerdos porque siempre termina amenazando con paro", dijo Bonilla a periodistas, este miércoles 13 de marzo.



Agregó que cada vez que sale algún intento de propuesta para el aumento de este combustible, "al día siguiente o inmediatamente ellos (los transportadores) terminan amenazando con paro. No sé cuál es su espíritu de conversación".



El Minhacienda fue claro al señalar que el Gobierno Nacional no está cediendo a presiones del gremio y que es "estamos esperando la oportunidad (para subir el ACPM). Frente a un gremio que amenaza con paros, yo no veo la necesidad de reunirnos".



Recordó que el pasado 6 de marzo, el propio gremio "salió diciendo que ya habíamos subido el diésel, lo que no es verdad. Ellos mismos se lo subieron y convocaron a paro".



Y fue enfático sobre lo que debe pasar con el combustible: "El ACPM tiene llegar a precio internacional en algún momento", sin dejar claro de cuánto sería ese valor.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Archivo EL TIEMPO

La respuesta de los transportadores

Tras las declaraciones de Bonilla, la Cámara Intergremial del Transporte (Unidos), aseguró que "el sector transportador de carga, pasajeros y volquetas se permite aclarar a la opinión pública que desde hace un año y medio hemos tenido voluntad de diálogo y concertación. Voluntad que se mantiene intacta".

"Creemos inadecuadas las afirmaciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, cuando da la idea de que nuestra forma de actuar durante las conversaciones sobre el precio del ACPM ha sido la de amenazar con una u otra acción. Nada de eso. Nuestro ánimo de diálogo está intacto", añadieron los transportadores.



El gremio también dijo que ha participado en nueve sesiones de mesas técnicas y que ha entregado al Gobierno un documento técnico sobre la conveniencia del 'precio Colombia' para el ACPM.



"Entre nuestros argumentos está el propósito de defender y mantener la autosuficiencia petrolera y aprovechar la ventaja absoluta que como país tenemos al ser autosuficientes en diésel. Le hemos presentado cifras, cálculos y análisis debidamente sustendados. Hemos hecho análisis sobre el funcionamiento de Ecopetrol, su estructura operativa y técnica y sobre las realidades financieras de la empresa más grande de Colombia. Hemos llamado a aumentar el presupuesto de exploración y proteger el negocio esencia de esa compañía", explicó.

ACPM Archivo EL TIEMPO

Y afirmó que no el Gobierno hizo comentarios sobre su propuesta del 'precio Colombia' y que presentaría una contrapropuesta, "la cual no ha socializado completamente. Estamos a la espera de esto, lo que no se ha logrado porque ha sido el mismo Gobierno el que ha aplazado las últimas citaciones a mesas técnicas".



"Reiteramos nuestra voluntad de construir soluciones que permitan sacar al país del estancamiento y crisis económica en la que encuentra. Estamos atentos a la nueva citación que haga el Ministerio de Hacienda, es allá donde está la pelota", concluyó.



Desde finales de 2022 el precio del ACPM no ha registrado alzas, muy distinto a lo que ha ocurrido con el precio de la gasolina corriente, la cual sí ha subido: a marzo del 2024, el galón de diésel se ha mantenido en un promedio de 9.065 pesos.

