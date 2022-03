Actividad económica perdió impulso en enero de 2022

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) para enero de 2022 subió 7,79% con relación a enero de 2021, y se ubicó en 109,18 puntos, pero a pesar de la recuperación de la dinámica general de la economía en el primer mes del año que oficializó el Dane este viernes, el índice perdió ritmo con relación a su desempeño de los últimos meses.

Incluso, en la comparación intermensual, frente al desempeño del indicador en diciembre de 2021, el ISE registró una caída de 2,2%, la más fuerte en la relación mensual en por lo menos 10 meses.



Esto, según explicó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, tuvo que ver especialmente con la dinámica del agro, el rezago que aún se ve en las minas y canteras, y especialmente con evento coyuntural en el rubro de seguros.



DINÁMICA SECTORIAL



Por tipo de actividad, aquellas que se catalogan como terciarias, entre las que se incluyen los servicios, y también el comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, se dio una variación anual de 8,3%. Oviedo aclaró que fue inferior a la de los últimos meses porque “está afectada por un elemento externo muy importante asociado a la dinámica de actividad financiera y de seguros por el último pago del as indemnizaciones por siniestro frente al proyecto Hidroituango por la aseguradora Mapfre”, y que esto llevó a un dato de -3,8% frente en enero al comparar con el mes de diciembre de 2021.



El director del Dane explicó además que de no haberse tenido que dar ese pago, el crecimiento de la economía y del ISE en enero hubiese podido ser de dos puntos por encima del resultado que se oficializó.



A pesar de ese resultado, este grupo registra un índice de reactivación de 106,5, es decir, 6,5% por encima de cómo se encontraban en prepandemia. Estas actividades contribuyeron en 6,3% a la variación de la actividad económica mensual, y pesan 69,8% del total.



En un segundo grupo se encuentran las actividades secundarias, que agrupan tanto las manufacturas como las actividades de construcción. Allí el crecimiento anual fue de 12,4%. Estas tienen un peso de 17,4% en las cifras de la economía de enero de 2022, y aportaron 1,8 pps al total. En cuanto al crecimiento intermensual, el dato que oficializó el Dane fue de 2%.



El índice de desempeño de este grupo fue de 105,3 puntos. 5,3% por encima de su situación previa a la crisis sanitaria. En este grupo el director del Dane destacó que se viene dando una tendencia de crecimiento desde agosto.



De otro lado, las actividades primarias, el agro y la explotación de minas y canteras, no tuvieron un arranque de año favorable, y por el contrario restaron 0,3 pps a la variación total de la actividad económica. “Estas actividades, que pesan 12,8 puntos porcentuales de la economía tuvieron en enero de 2022 una contracción anual de -2,7% que no habíamos visto sino en comentos como abril, enero y febrero de 2021. Con esa contracción es natural que su variación intermensual sea del -5,2, muy similar a la que vieron esas actividades en el mes de mayo de 2021, como consecuencia del paro nacional”.



Detrás de esa contracción tenemos a las actividades agropecuarias, con una contracción cercana a -4,4%, mientras que las minas y canteras están observando un crecimiento de 2%. Este grupo mantiene un indicador de 89,2 puntos, lo que implica que hay un rezado de 10,8% en la recuperación frente al nivel pre pandemia.



DINÁMICA MIXTA



De acuerdo con algunos expertos como Sergio Olarte, economista principal Scotiabank Colpatria, el resultado de enero este resultado presenta elementos mixtos.



“Por una parte, el sector de la manufactura y la construcción que estaba bastante rezagada ya está mostrando un repunte importante, algunos sectores de comercio y de otros servicios les fue bastante bien. Pero por el lado negativo, definitivamente la agricultura ya está viendo los costos de los insumos internacionales tan costosos y adicionalmente ha habido unos problemas con el clima”, indicó, y dijo que la producción de petróleo no ha podido aumentar como debería estarlo haciendo.



“Por último, un efecto muy puntual de un siniestro como fue el de Hidroituango donde una aseguradora específicamente le tocó pagarles los seguros a los responsables, esto también permitió que se bajara la economía 1,9 puntos porcentuales”, aseveró.

Según Olarte, la inflación también ya está haciendo que muchos agentes de la economía prefieran no salir a vacacionar, y que esto puede afectar el turismo y el comercio.



La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, (AmCham), María Claudia Lacouture, dijo que “los resultados del Índice de Seguimiento de la Economía reflejan que entramos en un momento de crecimientos más moderados, si tenemos en cuenta que se venía de un semestre con crecimientos de cerca del 10%. Se sigue viendo una alta dependencia al consumo interno por lo que es indispensable para continuar con ritmos de crecimiento seguir trabajando para bajar los índices de inflación y desempleo”.



Para Lacouture, es fundamental que tanto el Gobierno como el Banco de la República sigan actuando con medidas que mitiguen la inflación, para que no se pierda el impulso de dinamismo que tenía la economía.

