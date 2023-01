Adición presupuestal: el dilema entre gasto y bajar el déficit

Para este año el Gobierno Nacional contará con alrededor de $22 billones adicionales para el presupuesto, una adición en la que viene trabajando y oficializará en los próximos días, y que contará con alrededor de $20 billones provenientes de la reforma tributaria y alrededor de $2 billones que dejó el Banco de la República el año pasado, o mayor recaudo de impuestos, entre otras fuentes.



Sin embargo, todavía no se conoce a fondo a qué se destinarán todos los recursos.

Fuentes oficiales del Gobierno indicaron a Portafolio que se destinaría en buena medida a programas como la lucha contra el hambre, a la iniciativa jóvenes de paz, para vías terciarias e inversiones asociadas a la reforma agraria, dentro de otros rubros que se siguen contemplando. Pero para algunos expertos, el Ejecutivo debería dejar una partida también para nivelar los compromisos en materia fiscal.



El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, confirmó la semana pasada que el proyecto de adición presupuestal deberá entregarse el 6 de febrero al Congreso, y que en el Consejo de Ministros serían definidas las partidas presupuestales en las que se invertirán los recursos. También dijo que es posible que esta semana se den a conocer los componentes de esa adición.



“El objetivo es acordar entre todos cuáles son las prioridades, a qué se pueden asignar esos $20 billones o $22 billones disponibles para adicionar dentro de las metas de reducción de déficit fiscal. Hay dos ejercicios que se han hecho, uno por parte del ministerio de Hacienda, y otro por la Presidencia de la República, para ver cómo podemos satisfacer con esta adición”, explicó Ocampo en días pasados.



Con los $22 billones se han contemplado varios compromisos, como los $800.000 millones con los que el Gobierno se comprometió a cubrir los recursos que dejarán de percibir en 2023 las concesiones por el congelamiento en tarifas de peajes, medida que anunció el Gobierno para evitar presiones inflacionarias.



Dentro del programa de lucha contra el hambre, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, se ha propuesto un subsidio de $500.000 para madres cabezas de familia en hogares en condición de pobreza, un monto semejante para los adultos mayores que no cuentan con una pensión, y sin contar la promesa de un salario de $1’000.000 a 10.000 gestores de paz.



Además, Ocampo confirmó que no se usarán recursos para pago de deuda, sino en su mayoría como presupuesto de inversión. “La adición presupuestal también incluirá pago de intereses, pero eso va por fuera, porque la regla fiscal lo que nos obliga es a ajustar lo que se llama el balance primario, o sea, antes del pago de intereses, pero eso está refinanciado de alguna manera”, explicó.

¿Asignación prudente?

“La adición presupuestal es de vital importancia y está en las prioridades del Gobierno. Lo fundamental es ver cómo se va a distribuir ese recurso adicional, y cómo será la asignación por sectores”, mencionó Anwar Rodríguez, vicepresidente de Anif.



Él economista señaló que hay necesidades en áreas como la salud y que se ha hablado de la compra de predios, “pero sin duda es importante que no todos los ingresos adicionales se vayan a gasto puro, sino que algún porcentaje vaya a fortalecer el proceso de estabilización fiscal”.



Según Rodríguez, hacia adelante “no se tiene mayor certeza de lo que significarán los ingresos tributarios provenientes de la actividad mineroenergética”. Entre las recomendaciones de Anif está invertir parte de los recursos para el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).



Por otra parte, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, señaló que según el Plan Financiero entregado a finales del año pasado se deben adicionar casi $20 billones que aportaría la tributaria, y entre $2 billones y $4 billones producto del mejor desempeño del recaudo.



“Solo $16 billones se iban a destinar a programas sociales, y el resto a dos cosas: recursos adicionales para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles y el mayor pago de intereses por en encarecimiento global de la deuda”, indicó.



El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, comentó también que en este momento “es necesaria mucha prudencia”, pues si bien hay una buena cantidad de recursos fiscales producto de altos precios del petróleo, carbón, y la tributaria, “la foto no necesariamente corresponde a la película de los próximos años”.



Para Cárdenas, “no se pueden hacer cuentas sobre la base de que los ingresos actuales son permanentes”, y se debería ser “austeros” pues la situación puede cambiar. “Una adición presupuestal debería ser menor a los recursos que hoy se permiten. Una reforma que utilice entre 50% y 70% de los recursos adicionales sería sensata, pero usar la totalidad no”, dijo.



Cárdenas aseguró que aprovechar ese remanente para bajar el déficit acelera el tránsito hacia el grado de inversión. “Ganamos mucho con una reducción del déficit fiscal”, dijo.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio