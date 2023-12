Expertos advierten el impacto que tendría incrementar 18 % el salario mínimo

Un nuevo capítulo en las negociaciones del salario mínimo, que ya entró en su recta final, se abrió ayer luego de que los sindicatos presentaron su propuesta unificada de aumento para el próximo año, que según ellos debe ser del 18 %, mientras que los empresarios señalaron que se tomarán un tiempo más para definir su posición.



Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, justificó esta petición diciendo que “el incremento tiene que ver fundamentalmente con las cifras macroeconómicas del país, que nos dicen que hay que reactivar la economía y los índices significativos son la reducción de las tasas de interés, tarifas de servicios públicos, regular el precio de combustibles y medicamentos; y con los salarios, que generan una reactivación del consumo de los trabajadores”.



No obstante, esta propuesta no cayó muy bien entre los diferentes analistas y expertos, quienes sostienen que el país no atraviesa un buen momento en materia económica y que si bien hay que proteger el poder adquisitivo de los colombianos, también se debe pensar en la productividad del país.



Jorge Restrepo, docente de economía de la Universidad Javeriana, señaló que por encima de todo debe primar la sensatez y recomendó a los integrantes de la Comisión Permanente de Políticas Laborales y Salariales que analicen todos los factores económicos que están en juego actualmente.

“Es una posición que busca favorecer correctamente a los intereses que representan los sindicatos en Colombia, que son aquellas personas que tienen un trabajo relativamente seguro y que ganan, digamos, mucho más de lo que gana la mayoría de los colombianos, que no alcanzan a ganarse el salario mínimo. Y en ese sentido, pues era previsible que los sindicatos fueran a pedir este aumento”, indicó este experto.



Entre tanto, Andrés Moreno, experto en mercados, sostuvo que “subir salarios de esta manera, 18 %, hace que ellos queden arreglados uno o dos meses. Y ya después les toca sufrir todo el año una hipermega inflación, sin hablar del desempleo, sin hablar de la improductividad. El salario tiene que estar de acuerdo al IPC, subirlos de acuerdo a la canasta del IPC”.



Otra de las advertencias la hizo la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, que señala que en este momento la prioridad del país debe ser proteger el empleo, teniendo en cuenta el escenario de desaceleración que se está viviendo y está tocando el mercado laboral.

Mesa de concertación del salario mínimo.

“Moderación es el llamado, no hay empleo, si no hay empresa. Con una economía en desaceleración y una productividad disminuida, sumado a las altas tasas de interés y la inflación, el aumento del salario mínimo para 2024 debe estar dentro de las posibilidades de la economía, de lo contrario se destruirá empleo. No debemos jugar con candela”, dijo María Claudia Lacouture, presidenta de Amcham Colombia.



Pese a que esta primera propuesta parece no estar en lo esperado por los empresarios, este último sector se mostró confiado en lograr un acuerdo.



El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, dijo que “consideramos que la hoja de ruta nos debería llevar como acordamos con la Ministra y los amigos de las centrales obreras, a sentarnos de manera bilateral para tratar de encontrar esa concertación”.

