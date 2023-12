Aeropuerto El Dorado: 'tips' para usar el transporte autorizado desde la terminal

La temporada de fin de año ya inició, lo que representa un marcado aumento en el flujo de pasajeros nacionales e internacionales que circulan a diario en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, la terminal aérea más importante del país.



Ante esta gran demanda de pasajeros en la recta final del 2023, la terminal aérea hace énfasis en la importancia de utilizar servicios de transporte autorizados, con el fin de que los usuarios tengan un mayor control sobre el precio de las tarifas.



Según explica el aeropuerto, dentro de los beneficios de tomar servicios de transporte autorizado en El Dorado están, por un lado, "que se garantiza la seguridad e integridad de los pasajeros por medio del control que se realiza en el registro de los conductores y sus vehículos. De la misma forma, las tarifas están reguladas, esto le permite al pasajero evitar cobros excesivos en el servicio autorizado de transporte".

Agregó, además, que tener un servicio de transporte autorizado en la terminal aérea "da garantía a los pasajeros de tener una experiencia más segura, confiable y conveniente, contribuyendo a la eficiencia y comodidad de su viaje desde el aeropuerto hasta su destino final".



Para tener en cuenta...

Si desea utilizar el transporte autorizado en el aeropuerto, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:



- Tome el transporte en el carril número 1 del primer piso (frente a la salida 2 y la salida 5): este es el lugar en el que los vehículos autorizados esperan por sus clientes. Evite los carros ubicados en otros carriles o en los parqueaderos.



- Evite los carros particulares que le ofrezcan el servicio en las puertas de la terminal: estos automóviles y conductores no están afiliados a ninguna empresa o App de transporte, por lo que no se puede tener trazabilidad de la información, ya que no existe ningún respaldo en caso de que algo extraordinario suceda.



- Use el kiosco (tótem) ubicado frente a las bandas de equipajes donde se recogen las maletas: allí se podrá preliquidar y conocer el valor del servicio que va a tomar. Incluso se puede pagar por adelantado el servicio por medio de datáfono. Las tarifas que se cobran están reguladas por la Secretaría Distrital de Movilidad y en caso de que el conductor haga un cobro mayor, la empresa Taxis Imperial devolverá el dinero correspondiente.



- Tenga en cuenta que los vehículos autorizados tienen baúl amplio y sus conductores están debidamente uniformados y capacitados en áreas como turismo, servicio al cliente e idiomas, entre otros: además, estos cuentan con seguros en caso de accidente y revisión preventiva. Cabe recalcar que en estos servicios de transporte autorizados es posible verificar si el vehículo corresponde a un taxi o una van oficial por medio de un link, en el cual la placa es ingresada y posteriormente confirmada.



- Tarifas reguladas: Las tarifas del transporte autorizado por El Dorado están reguladas, lo que significa que los pasajeros pueden tener la certeza de que no serán víctimas de cobros excesivos o injustos. Esto proporciona transparencia a los usuarios.



