Afiliaciones a EPS aumentaron en Colombia entre 2019 y 2022

La cobertura y la capacidad de atención de las EPS que trabajan en el país en los diferentes departamentos han cobrado relevancia frente a los servicios y opciones de mejora que estas están implementando para mejorar la calidad de atención de sus afiliados.



En los resultados del auto reporte ‘Canales de atención EPS receptoras’, dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud, se visualiza el fortalecimiento en el territorio colombiano, teniendo en cuenta la capacidad de atención al usuario de las EPS receptoras, frente al aumento de las afiliaciones y los nuevos puntos presenciales.



(Vea: Régimen subsidiado propone mejoras en las EPS, pero no eliminarlas).



De acuerdo con la entidad, el periodo de vigencia del estudio se estableció entre marzo de 2019, hasta abril de 2022, contando con 18 EPS receptoras: AIC, Aliansalud, Cajacopi, Comfaoriente, Compensar, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Fundación Salud Mía, Mallamás, Mutual Ser, Salud Total, Sánitas, Nueva EPS, Comfenalco Valle, Anaswayuu, Comfaguajira y EPS Sura.



Frente a los resultados del reporte para el departamento de Antioquia, se estableció que obtuvo un crecimiento del 41,4% en materia de afiliados a las EPS, aumentando sus usuarios en 1,4 millones de personas entre 2019 y 2022.



A lo que respecta sobre nuevos puntos de atención presencial, Nueva EPS reportó 17 nuevos canales mientras Salud Total, EPS Sura y Compensar se anotaron cada una uno nuevo.



Para el caso de Arauca, el crecimiento en afiliaciones fue de 272,6%, aumentando 201.681 usuarios más en tres años. En materia de nuevos puntos de atención, Sanitas aportó 5 canales presenciales, mientras que 8 de las compañías confirmaron no hacerlo. Para el departamento de Atlántico, se incrementaron las afiliaciones un 38% con 744.895 clientes más. En cuanto a los nuevos puntos, 76 de afirmaron no tener nuevas atenciones, mientras que solo 27 respondieron que sí, de las cuales Cajacopi, aseguró establecer al menos 17 canales más.



(Vea: Ministerio de Salud habilitó nueva plataforma para agilizar trámites).



Bogotá, presentó una de las cifras más bajas en materia de afiliados. De acuerdo con los resultados, la capital alcanzó un incrementó del 18,5%, presentando un millón de usuarios más entre los tres años mencionados anteriormente.



Frente a los puntos de atención, tres entidades respondieron sí haber puesto, mientras que otras ocho aseguraron no hacerlo.



Los datos para el departamento del Bolívar doblaron los resultados presentados en 2019. De acuerdo con la entidad el aumento fue de 50,4%, con 716.888 a 2022. Sobre los nuevos puntos de atención, 102 respondieron no colocar nuevos, y solo 21 afirmaron sí hacerlo, entre los cuales, Cajacopi, estableció nueve de estos.



Por su parte, en Boyacá las cifras también marcaron un aumento. Las afiliaciones crecieron en un 117,2%, con 506.526 usuarios nuevos. Para el caso de puntos de atención, se recibieron 122 respuestas diciendo que no, sobre otros 84 puntos que sí.



A lo que respecta a Caldas, se establecieron 19 puntos de atención nuevos presenciales. De igual manera, el crecimiento en el número de afiliados subió con 298.635 nuevos pacientes, es decir, un aumento del 79,4%.



Para el caso del Caquetá, el alza en las afiliaciones se presentó en un 281%, al tiempo que para los nuevos puntos de atención, solo se estableció uno y fue de Nueva EPS.



Para el departamento del de Casanare, en el número de afiliaciones se dieron en un 145,4%, con 107.673 usuarios inscritos. A lo que se refiere a nuevos puntos presenciales, se reportaron seis, cinco de Sanitas y uno de Coosalud.



Para la región del Cauca se reportaron siete centros de atención, de los cuales cinco corren por cuenta de Nueva EPS, y el resto por Emssanar y Compensar. Igualmente las afiliaciones crecieron en un 172,6%, con 247.930 pacientes.



(Vea: ‘Al sanear las deudas, se acaban las excusas para la no atención’).



Frente al departamento de Cesar, el crecimiento de nuevos usuarios se evidenció en un 84,2%, creciendo con 462.607 personas más. Por su parte, los nuevos puntos de atención se reportaron 29 centros presenciales, 21 de ellos pertenecientes a Cajacopi, y el resto las posicionó Coosalud.

Otras afiliaciones

El Chocó fue uno de los departamentos con los resultados más altos frente a la afiliación de nuevos usuarios. Según el reporte, el departamento tuvo un crecimiento del 1087%, pasando de 21.002 afiliados en 2019 a 249.291 en 2022.



Para el total de Córdoba, los afiliados subieron en un 51,1% (541.087), mientras que para Cundinamarca, el avance fue en un 47,8% (599.548). Para el caso del departamento de Guainía, el aumento fue de 29,4% (7.604), al igual que Guaviare, donde los resultados presentaron un incremento del 27% (12.720).



En el caso del Huila, La Guajira, Magdalena, Meta y Nariño, los aumentos en afiliaciones se dieron en un 168,5%, 23,3%, 59,3%, 66,2% y 155,2% respectivamente. Igualmente Norte de Santander presentó una escalada del 144,2%, mismo comportamiento positivo que tuvo Putumayo, que registró incrementos en un 312,3%.



(Vea: Tras 2 años de pandemia, ¿cuál es el balance en salud?).



Para el departamento del Quindío los resultados alcanzaron un 131,8%, mientras que para Risaralda estas afiliaciones repuntaron en un 145,8%.



Por su parte, el departamento de Santander, presentó incrementos en sus afiliaciones en un 92% con 964.125 pacientes nuevos al sistema. Resultados similares se evidenciaron en Sucre, con un repunte de 80,1%, lo que corresponde a 365.063 afiliados.



Tolima presentó datos de aumentos en un 101,9%, indicando 503.724 pacientes más, mientras que Valle del Cauca y Vaupés reportaron incrementos en 73,3% y 38,9% respectivamente.



Según la Supersalud, el periodo de análisis del reporte, corresponde a las vigencias sobre las cuales se presentaron las revocatorias en la operación y/o liquidación de 14 entidades prestadoras de salud.

Las 14 EPS en liquidación

Entre las EPS liquidadas por la Supersalud, se encuentran Medimás, Coomeva, Comparta, Cruz Blanca, Emdisalud, Ambuq, Saludvida, Comfamiliar Cartagena, Comfacundi, Comfamiliar Nariño y Comfacor.



Según la datos de la entidad regulatoria, “esta fue una de las acciones de mayor impacto para el bienestar de los usuarios”. Agregaron que la depuración que se realizó del sistema de aseguramiento significó "el traslado de nueve millones de afiliados a EPS receptoras donde ya cuentan con mejores condiciones de atención”.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio