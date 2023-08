‘El ahorro pensional mueve la economía, no debería tocarse’

Juan David Correa, presidente de la AFP Protección dijo en un foro el pasado 15 de agosto que, si bien la inflación viene mostrando resultados positivos en el mundo, necesita un periodo de observación, y sobre todo en Colombia.



Aseguró que a diferencia de otros países, aquí existe una indexación de precios a cierto tipo de cosas y por eso la recuperación de la inflación no es tan fácil.



“El incremento de los salarios, la regularización de la política de combustibles y este tipo de ajustes de la economía nos debe dar la oportunidad de estar esperando y es lo que va a hacer el Banco de la República en las próximas sesiones para observar, que antes de bajar las tasas interés, tenga la tranquilidad de que se corrijan los problemas estructurales”, aseveró.



Dijo que hay que ser conscientes que la economía debe frenar un poco el crecimiento para frenar la inflación, pues continuar con tasas de PIB por encima de 7%, es un resultado que genera recalentamiento.



Además, consideró que el desempleo volvió a un dígito y hay un reto de ver cómo ese dato se compagina con un PIB que este año no será superior al 1,5%.



Recordó que en lo internacional este año ha sido positivo para los inversionistas y “los clientes nuestros han gozado de un muy buen año que contrarresta la volatilidad y malos resultados de los anteriores” así como el mercado de renta variable colombiano que arrastra una desvalorización cercana al 10 y 11%.



“Este año ha sido muy positivo no solo por los resultados de la renta variable internacional, sino la deuda pública local, que ha tenido valorizaciones a la luz de lo que ha venido pasando con el cambio de Gobierno y que se ha venido regularizando con esos títulos, aseveró el presidente de Protección”, puntualizó.



Asimismo, aseguró que el desempeño económico ha mostrado ejecución, contrario a las preocupaciones que se tenían al comienzo del Gobierno y eso se ha notado en la deuda pública. El riesgo era más alto y hay una visión menos negativa y esto ayuda en el corto plazo pero hay que ver el mediano y largo plazo con las reformas que se plantean, en las que dijo que se espera una discusión amplia, técnica y de lo que necesita para el país.



La pensional, clave



Correa dijo que la reforma pensional es una necesidad a gritos hace años, enfrenta vacíos en las variables, pues el sistema compite, genera subsidios inadecuados y no tiene la capacidad de pensionar más personas.



Indicó que hay algo importante y es que se ha logrado construir un ahorro de $380 billones que están en las cuentas individuales de los afiliados. “Ese modelo de ahorro privado desarrollado hace 30 años ha permitido que Colombia tenga uno de los activos de ahorro que es ejemplo frente a muchos otros países. Además ha logrado que de cada $100 de pensión que han transitado en el sistema $70 sean rendimientos”.



Aseguró que ha logrado 0,5% del PIB cuando esos recursos son invertidos en proyectos productivos.



“Sin desconocer la arquitectura que hay que reformar, no se puede desconocer un sistema pensional que debe estar basado en el ahorro, con subsidios, pero para los que más lo necesitan”, advirtió Correa.



Mencionó que un sistema pensional de apoyo integral a la vejez debe tener en cuenta “la cobertura, la sostenibilidad y la equidad y esos tres pilares no se resuelven en el proyecto”.



Dijo que lo bueno de la reforma es que hay un pilar solidario en el que los colombianos que reciben solo $80.000 y que eso es línea de indigencia, ni siquiera de pobreza, pasan a recibir $220.000 y pasa de un millón a 3 millones de personas. “Parece ser que esa es la ampliación de cobertura, pero es un subsidio realmente y no aumenta la cobertura”, finalizó.



