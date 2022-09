AFPs y foráneos son los que compran más acciones en bolsa colombiana

Durante agosto los fondos de pensiones (AFPs) fueron los mayores compradores netos de acciones del mercado en la Bolsa de Valores de Colombia, pues su monto neto de adquisición fue $129.371 millones y sus flujos representaron el 18% del total del mes, de acuerdo con un informe de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo Bancolombia.



(Lea: Títulos de tesorería alcanzan cifras históricas de compras en agosto).

Entre las acciones que más compraron en el octavo mes del año se destacan Bancolombia preferencial ($49.891 millones), Bancolombia ordinaria ($28.858 millones) y el ETF Hcolsel ($25.542 millones).



De acuerdo con el análisis del Grupo Bancolombia, en contraste, las mayores ventas netas de acciones se dieron en Cemex Latam Holding CLH (-$27.353 millones), Canacol (-$3.328 millones) y Corficol (-$2.534 millones).



Los extranjeros fueron los segundos mayores compradores netos en el mes, dice el informe de la entidad.



Su monto neto ascendió a $27.557 millones. Sus flujos representaron el 41% del total de flujos del mes, menciona el informe de Bancolombia.



Durante agosto las mayores compras se dieron en CLH ($49.878 millones), Davivienda ($19.826 millones) y Bancolombia preferencial ($16.298 millones).



Por otro lado, las más vendidas fueron Bancolombia ordinaria (-$21.228 millones), ISA (-$19.307 millones) y el ETF Hcolsel (-$10.393 millones).



Inversión iStock

Los que más vendieron



Las personas naturales fueron los mayores vendedores netos de agosto, con un monto de -$46.684 millones. CLH, Ecopetrol y Corficol fueron sus ventas más representativas, con flujos netos por -$19.879 millones, -$19.156 millones y -$4.240 millones, respectivamente.



El informe de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado del Grupo menciona que en cuanto al porcentaje de participación en las ruedas de negociación, los más relevantes fueron extranjeros (41%), sociedades comisionistas de bolsa (19%) y los fondos de pensiones (16%).



En el octavo mes del año el índice MSCI Colcap cayó 5,2% y las acciones de Grupo Argos (-19,4%), Promigas (-18,8%) y Cementos Argos preferencial (- 18,8%), fueron las más desvalorizadas.



(Además: $519.000 millones se invierten en once aeropuertos).



Los títulos que presentaron las mayores valorizaciones fueron CLH (17,9%), Éxito (5,9%) y Davivienda preferencial (1,2%).



Por su parte, los mercados en la región mostraron un comportamiento mixto en el mes.

México y Perú registraron retrocesos de 6,7% y 2,3%, respectivamente. De otro lado, Brasil y Chile tuvieron un mes positivo con incrementos de 6,2% y 3,5%, respectivamente.

En la Bolsa de Valores de Colombia el promedio de negociación diario del mercado local se ubicó en $72.632 millones (23,4% superior mes a mes y -28,8% si se compara año contra año).



En el ranking de las acciones más negociadas durante agosto, Ecopetrol ocupó el primer lugar, con un volumen total de $429.489 millones, seguida por Bancolombia preferencial, con un monto de $380.990 millones.



Finalmente, revisando los límites de inversión de las AFP, el Grupo Bancolombia dijo que en el sistema el portafolio de mayor riesgo se encuentra con una holgura de 15,5%, el moderado de 3,5% y el conservador de 2,1%, similar al registrado durante julio.



PORTAFOLIO