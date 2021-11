Agro y no mineras, con 11 % más participación en las exportaciones

La diversificiación de las ventas externas de Colombia ha tomando ventajas en 2021, si bien el grupo de combustibles ayudó a que las exportaciones de septiembre crecieran, estas han perdido participación y peso en la canasta de ventas del país.



El crecimiento del 74,8% durante el noveno mes hizo que las ventas externas fueran de US$3.572,5 millones, explicó el Dane con información de la Dian, creciendo incluso 40,4% en relación con septiembre de 2020 y 16,5 % respecto al 2019, pero aunque en septiembre de 2021 se exportaron 11,6 millones de barriles de petróleo crudo, esto representó una caída de 16,9% frente a septiembre de 2020.



El crecimiento en el noveno mes del 2021 se explicó por el aumento de las ventas de hulla, coque y briquetas (32,1%) que contribuyó con 8,6 puntos al grupo.



Los combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con 47,0% del valor total de las exportaciones con US$1.678,9 millones; así mismo, manufacturas con 24,2% y US$863,1 millones, Agropecuarios, alimentos y bebidas 21,0% con US$751,8 millones, y otros sectores con 7,8% y US$278,7 millones.



Al comparar el periodo enero-septiembre 2021, las exportaciones colombianas fueron US$28.531,2 millones y registraron una disminución de 4,5%, frente al mismo periodo de 2019 (US$29.888 millones), pero sobre los US$22.858 millones del 2020 el crecimiento fue de 24.8%.



En el caso de los combustibles y productos de industrias extractivas, en 2019 vendieron US$16.936 millones, es decir 56,6% del total, pero en 2020 con US$10.260 millones solo fue 44,8% del total, situación que se repite en 2021 al totalizar en US$13.040 millones, 45,7% del total. Es decir que tras la pandemia los productos han perdido cerca del 11% de su peso en la canasta de ventas de Colombia y lo han ganado el agro y los productos no mineros.



Con cierre al tercer trimestre del 2021, las exportaciones del grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas han crecido en 22,8%, como resultado de las mayores ventas de flores y follaje cortados (11,1%), aceite de palma y sus fracciones (31,0%), ganado bovino vivo (388,7%), bananas (incluso plátanos) frescas o secas (7,9%) y carne de ganado bovino congelada (166,7%) que aportaron 7,4 puntos al grupo.



Según Flavia Santoro, presidenta de ProColombia “el crecimiento sostenido de las exportaciones no mineras, que llegó a 24,3% entre enero y septiembre de este año, es un gran indicativo de que la reactivación económica va por muy buen camino. Es un síntoma de que los mercados estabilizaron su demanda y los empresarios colombianos supieron adaptarse a las circunstancias y apostando por la internacionalización”.



Por cadena no minero energética, agroalimentos creció 18,4% en los nueve primeros meses del año, al llegar a US$6.726 millones; Metalmecánica y Otras Industrias registró US$2.602,7 millones, con un aumento de 28,4%; Químicos y Ciencias de la Vida alcanzó los US$2.997,4 millones con un incremento de 29,5%, y moda, tuvo una variación positiva de 51,6%, con US$702,8 millones.



El plástico fue el subsector que mayor incremento tuvo en valor, al pasar de US$608,1 millones entre enero y septiembre de 2020 a US$984,2 millones en 2021, con gran interés principalmente en Brasil, México y Estados Unidos.



El café verde superó la barrera de los US$2.100 millones, a septiembre, al aumentar en valor cerca de US$350 millones, con incrementos en Estados Unidos, Bélgica y Canadá. Las flores frescas sumaron US$1.260,5 millones, con un salto de US$190 millones frente al mismo periodo de 2020 con ventas en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, fueron los destinos que aceleraron sus compras.



“La agroindustria y las prendas de vestir vienen impulsando el crecimiento de las exportaciones no minero energéticas de Colombia hacia Estados Unidos que entre enero y septiembre de este año tuvieron ventas por US$ 4.750,3 millones frente a US$ 3.638,9 millones del 2019. Por cuarto mes las ventas no mineras son el principal mercado del país con un crecimiento entre el 29% y 30,5%. El agro repuntó del 15,6% a las cifras prepandemia, pasando de US$ 2.161,2 millones entre enero y septiembre de 2019 a US$ 2.498,8 millones este año”, dijo María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia.



