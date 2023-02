Ahorro pensional en fondos privados cerró en $345 billones en 2022

Asofondos, que representa a Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, dijo que la extraordinaria dinámica que traían los fondos de pensiones propiedad de los trabajadores, durante años previos a 2022, se vio afectada durante buena parte del año.



Este ciclo, marcado por fuertes volatilidades e incertidumbre en los mercados, perturbó a la mayoría de economías debido a conflictos geopolíticos (Rusia y Ucrania), inflaciones en niveles históricos y altas tasas de interés que produjeron desvalorizaciones en una amplia gama de activos financieros en todas las latitudes.



“El entorno de incertidumbre afectó no solo el desempeño de los mercados de países

desarrollados, sino también de los emergentes y Colombia no fue la excepción. En ese

contexto debemos analizar los resultados de un 2022 bastante retador”, explicó Santiago

Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos.



El gremio dijo que a 2022, le antecedieron unos años muy positivos, extraordinarios, incluso frente a periodos previos. Así, 2019 fue especialmente notable con ganancias de $39,7 billones; el año de la pandemia, 2020, mostró una gran caída en marzo, pero al cierre de diciembre arrojó ganancias por $27,1 billones.



Y más sobresaliente aún, 2021 con rendimientos por $31,8 billones. Incluso si se mira el último cuarto de siglo, solo se observan ligeras desvalorizaciones para un par de años.



“Resalto estos datos porque en un año promedio, las ganancias de los fondos suelen ser bastante buenas, pero el comportamiento en los tres años mencionados brindó un impulso significativo en el monto total del ahorro y, a la vez, dejó un colchón que compensa un ciclo de caída como el de 2022, de ahí la importancia de ahorrar en épocas de bonanza para afrontar periodos de sequía”, precisó Montenegro.



El gremio dijo que si bien se presentaron movimientos negativos en los fondos pensionales en los primeros trimestres de 2022, en el último trimestre (octubre/diciembre) se generaron excelentes rendimientos por cerca de $20 billones, lo que permitió recuperar más de la mitad de las desvalorizaciones registradas en los meses previos del año.



“Vemos positivamente los resultados recientes, con la expectativa de seguir en una senda de recuperación; enero cerró con datos excelentes, aún ante la persistente incertidumbre y las expectativas de recesión”, aseguró el economista, quien de todos modos reiteró que “es importante estar atentos a ventanas de plazo amplias, puesto que ciertos ciclos de corto plazo, como el que vimos en parte de 2022, no resultan representativos al momento de analizar como un todo el crecimiento de un ahorro de largo plazo como es el pensional”.

Registro total

Asofondos aseguró que el ahorro total propiedad de los trabajadores, pese al panorama global, acumuló al cierre de diciembre de 2022 un valor total de $345 billones, frente al dato de 2021 que fue de $357,8 billones, registrando así una rentabilidad cercana al 7% E.A.



Cabe destacar que, del total acumulado en 28 años de gestión del ahorro, cerca del 66% de estos recursos corresponde a rendimientos que les han generado a sus trabajadores afiliados las cuatro AFP (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia).



En los 28 años de operación de los fondos de pensiones en Colombia, y pese a la juventud de la mayoría de afiliados, el régimen de ahorro individual muestra un primer segmento de pensionados que ya supera los 270.000, “es importante destacar que los fondos vienen pensionando a una tasa anual de cerca de 20%, mientras Colpensiones lo hace a un ritmo del 4%, lo que quiere decir que por cada 100 pensionados que hay en los fondos, este año habrá 20 más, en total 120, mientras que en Colpensiones habrá cuatro más, es decir, 104”, explicó Montenegro.



El economista reiteró la importancia del ahorro para el futuro de los trabajadores, “si no

hay plata, cómo responder por las pensiones futuras, por eso tomar la plata de hoy es dejar en el aire a millones cuando les llegue su momento de retiro laboral”, de ahí que todo esfuerzo para reformar el sistema pensional “proteja el ahorro y lo incentive como lo hizo México con su reciente reforma, por citar un ejemplo cercano”, destacó.