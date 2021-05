Ahorro pensional financiaría a las micro y pymes

Ya solo falta el último debate en la plenaria del Senado de la República para que el proyecto de ley que busca que al menos el 3% de los recursos de los Fondos de Pensiones Obligatorias del régimen de Ahorro Individual tengan que ser invertidos en empresas o proyectos productivos nacionales se apruebe y se vuelva ley.



Aunque la iniciativa iba a ser debatida en la plenaria que se había programado para ayer, esta se suspendió y este jueves está programada una nueva sesión, aunque se programó para la discusión de la moción de censura del ministro de Defensa, Diego Molano.



Según el representante Oscar Darío Pérez, uno de los autores de la iniciativa, “sin intervenir en las decisiones de los fondos entendimos que parte de esos recursos que administran de sus afiliados, y por lo que ha enseñado la pandemia, estos puedan ser invertidos, vigilando el riesgo y responsablemente en las micros, pequeñas y medianas empresas para que tengan opciones diferentes al financiamiento financiero. No es abrir la puerta a lo que pasa en Chile, donde la gente está sacando parte de su ahorro pensional por la crisis. Si quieren llámenlo inversión forzosa, pero no es regalando la plata del ahorro pensional”, enfatizó.



Marcela Giraldo, presidente de Colfondos, dijo que no le gusta el proyecto, pero en caso de que se convierta en ley habrá que trabajar con el regulador para que de las inversiones se hagan con rigurosidad desde el punto de vista del análisis de riesgo, que representen oportunidad de retorno para los afiliados y con unos tiempos de transición.



Por su parte, Jorge Llano, vicepresidente de Asofondos, dijo que puede generar un precedente negativo que el Congreso obligue a los fondos de pensiones a hacer inversiones forzosas, entendiendo que el objetivo de las administradoras es buscar una buena rentabilidad a sus afiliados.