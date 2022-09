Al ruedo, la Feria del millón en la plaza de toros de Bogotá

Bogotá es desde ayer el epicentro del arte emergente con la Feria del Millón que en esta oportunidad escogió como escenario la Plaza de Toros La Santamaría.



Diego Garzón, codirector del evento, explicó que el ruedo de la plaza concentrará buena parte de la exposición con una estructura que lo cubrirá. También, se aprovecharán las plazoletas, corredores, balcones y espacios del edificio para presentar arte hasta el próximo domingo.



El evento que celebra 10 años nació con la filosofía de democratizar el arte con dos criterios: visibilizando a artistas nuevos que no tenían dónde dar a conocer su trabajo y permitiendo que un público masivo comprara arte a precios favorables para su bolsillo.



Para la organización, el modelo de la feria fue disruptivo no solo por plantear desde su nombre a qué precios se enfrentaba el espectador sino también porque la exposición ha propuesto que sean los propios artistas quienes estén frente a sus paneles de exhibición con el fin de tener una comunicación natural y directa con los visitantes.



Además de los eventos en Bogotá, hasta el momento ha tenido otras cuatro versiones: en Barranquilla (Feria del Millón Caribe); dos en Medellín; una en Cali; y una versión ‘online’ en 2020 en plena pandemia.



También se llevó a cabo en México en 2018 bajo el nombre Arte 10, arte hasta los 10 mil pesos mexicanos; y en mayo pasado replicó el modelo en Nueva York con una muestra de 10 artistas colombianos bajo el nombre 1K Art Show, con obras de alrededor de los US$1.000.



CUOTA DE TRAYECTORIA



Como una de las novedades de esta edición de la Feria del Millón, es 1k Art Show - continuación de lo que se hizo en Nueva York- , una exposición con obras alrededor de US$1.000, creadas por artistas que durante estos 10 años han ido consolidando su trabajo en exposiciones nacionales e internacionales y que tuvieron en la feria su primera plataforma.



Para Diego Garzón, gracias a la evolución que ha tenido el mercado los trabajos de estos creadores se han ido valorizando con el tiempo y este espacio es una oportunidad para que quienes compraron en las otras versiones de la Feria puedan apreciar e interesarse por sus avances y sus nuevas propuestas.



Algunos de los invitados son Camilo Correa, Juan Cortés, Maria Alejandra Torres, Miguel Guevara, Alejandro Sánchez, Natalia Mejía, Eduard Moreno, Francisco Lozada, David Guarnizo y Gonzalo García.



Por otro lado, como otro de los artistas invitados este año está Valeriano Lanchas. Esta vez el público de la Feria no lo verá interpretando alguna ópera, sino que podrá ver su trabajo como dibujante.



Voltaje, otro salón



Por su parte, la exposición Voltaje se ha convertido en uno de los espacios más importantes para el arte en Colombia porque permite que el público conozca cómo los artistas han recurrido a la tecnología para sus creaciones.



Si bien cualquier persona tiene a la mano aplicaciones, celulares, computadores, entre otros recursos, los artistas también echan mano de ellos para expresarse. Esta muestra cumple 9 años y es el complemento para el espacio de la Feria del Millón.



Este año tendrá la presencia de 20 artistas nacionales e internacionales y bajo la curaduría de Carmen Gil y Juan Ricardo Rincón, habrá un montaje especial dentro de un espacio inesperado para los visitantes.



