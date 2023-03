El empresario colombiano que perdió dinero tras caída de SVB

La caída del Banco de Silicon Valley (SVB, por sus siglas en inglés) ha sorprendido negativamente en múltiples empresarios del mundo quienes tenían dinero allí depositado, e incluso, varios han mencionado que han tenido pérdidas en sus finanzas luego de este acontecimiento.



Uno de ellos es el empresario colombiano Alexander Torrenegra, CEO de la plataforma Torre. y del banco de voces BunnyStudio. También es conocido por aparecer en el programa de televisión Shark Tank Colombia.



(Pese a quiebra de tres bancos, Biden dice que el sistema es 'seguro').

Los líos de Torrenegra



El empresario tenía registrados los ingresos de sus compañías, sus ahorros y una hipoteca en SVB. No obstante, varios socios le habían recomendado retirar sus finanzas de allí.



“Pido a mi esposa, Tania, que transfiera todo nuestro dinero personal a otros bancos. Llamo a mis equipos. Les pido que hagan lo mismo. Uno, está en el dentista, tiene que interrumpir el procedimiento y correr a casa!”, mencionó Torre en sus redes sociales el pasado 9 de marzo.



(Caída de Silicon Valley Bank, ¿afectaría a empresas de colombianos?).



Sin embargo, esta solicitud no se habría hecho a tiempo, pues ni Torrenegra ni su esposa tenían los permisos requeridos, por lo que el CEO de Torre decidió hacer un par de transferencias bancarias mientras su mujer abría una cuenta de ahorros.



“Todos mis chats con fundadores de empresas tecnológicas en EE. UU. se encienden con lo que está pasando. Obviamente, tenemos una fuga de bancos. Es surrealista”, agregó Torrenegra.



La tarde de aquel jueves 9 de marzo, el empresario logró salvar las cuentas de una de sus empresas. Mientras tanto, terminaba de hacer las transferencias de los montos de su segunda compañía a otra entidad financiera.



(El abecé de la quiebra de Silicon Valley Bank y sus impactos).

“SVB es un banco sólido. Conozco a su director general, Greg Becker. Creo que se trata de un problema temporal causado principalmente por el pánico de la gente. Se recuperarán. Compro acciones de SVB a precios que considero significativamente bajos”, dijo Torrenegra en sus redes sociales, pocas horas antes de la caída del banco de Silicon Valley.



Torrenegra amaneció el 10 de marzo con la noticia de que las acciones del SVB habían caído en 60 %. “Me entero de que el banco está ahora en manos del Gobierno. Las acciones que compré el día anterior probablemente ya no valgan nada. Cometí un error”, dijo el empresario aquella mañana.



(Wall Street resiste a quiebras bancarias en EE. UU.).

Silicon Valley Bank era el banco principal de dos de nuestras empresas, de mis ahorros personales y de mi hipoteca. Así se desarrollaron las cosas: — Alexander Torrenegra (en español) (@torrenegraes) March 11, 2023

'¿Qué he hecho mal?'



A pesar de que pudo salvar las finanzas de su empresa en una tarde maratónica, sus ahorros no contaron con la misma fortuna, pues solo pudo salvar una pequeña parte de estos y, hasta la fecha, no sabe cuando podrá recuperar el resto.



“¿Qué he hecho mal? ¿Soy lo bastante bueno para hacer lo que hago?”, se preguntó Torrenegra a sí mismo en redes sociales.



Por el momento, el que también fue presentador en Shark Tank Colombia manifestó su preocupación por los empleados de sus empresas que, de forma inesperada, tuvieron que ser retirados de sus cargos en cuestión de una tarde.



“Ha sido una semana de extrema ansiedad e incertidumbre para mí y para muchos otros. Si usted también se vio afectado, manténgase fuerte, persista y abrace a sus seres queridos. Se recuperará”, mencionó Torrenegra.



PORTAFOLIO