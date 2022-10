Las principales preocupaciones de Aliadas frente a la tributaria

En la reforma fiscal aprobada en primer debate en el Congreso, “la carga tributaria es excesiva y debilitará desempeño del sector productivo del país”. Así lo plantó el gremio Aliadas que analizó ayer las implicaciones de la iniciativa gubernamental para el tejido empresarial.



(Economía colombiana: ¿qué tan conveniente sería dolarizarla?).

La reforma tributaria hoy desestimula “la generación de empleo, la inversión nacional y extranjera y el proceso de desarrollo económico sostenible del país”, explicó María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) y presidenta de Aliadas, alianza de 38 gremios y asociaciones empresariales que celebró su primer año de labores.



La dirigente gremial dijo que si bien el sector privado ha podido sostener un diálogo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, “todavía hay un camino largo por recorrer para lograr que se tenga una reforma que cuente con los recursos necesarios para el país pero que no afecte la viabilidad del tejido empresarial”.



OBSERVACIONES



Lacouture dijo que “desde las reformas de los años 90 se han venido haciendo esfuerzos importantes para la integración del país al mundo, sin duda esta iniciativa nos hace menos competitivos por doble vía: porque somos más costosos que otros países y por la falta de estabilidad jurídica”.



(Por qué el dólar es la moneda más poderosa, aunque no es la más cara).



Expresó su preocupación porque en la reforma aprobada en primer debate se grava a personas y entidades no residentes que tengan una Presencia Económica Significativa (PES) en el país, sobre los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o prestación de servicios a clientes en Colombia.



Según Aliadas, para la comercialización de bienes existirá una PES cuando se tenga un despliegue de mercadeo con 300.000 usuarios o más, y el valor de los ingresos brutos obtenidos en el año sea superior a $1.189 millones. Para efectos de servicios, se aplicarán las normas de la PES, independientemente de la cantidad de usuarios o ingresos que obtenga el prestador del servicio.



Para Aliadas, el pago de impuesto de renta por parte de empresas que operan de manera global, sin domicilio fiscal en cada uno de los países donde lo hacen, se discute en la OCDE desde hace tiempo con el fin de establecer un estándar de tributación global. Ante esto, el gremio pide al Gobierno esperar el pronunciamiento de la OCDE al respecto, para tomar una decisión consensuada y coordinada a nivel internacional.



PORTAFOLIO