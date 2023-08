Aliadas pide garantizar diálogo en sector salud

Tras el anuncio de la crisis financiera que vienen atravesando varias EPS de Colombia, la Alianza de Gremios y Asociaciones Empresariales (Aliadas), notificó la necesidad y urgencia de dar inicio a un espacio de diálogo que garantice la revisión de los elementos técnicos expuestos por las entidades y la adopción de alternativas para resolver la crisis.





(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

De esta manera, la Alianza hace enfática la sostenibilidad del sistema, resolviendo las dificultades e involucrando a los actores de la cadena relacionados con la prestación de servicios tales como hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, operadores logísticos, trabajadores del sector y aseguradores.



(Vea: Minsalud y EPS acuerdan la no suspensión de servicios a pacientes).



“Desde Aliadas esperamos que las mesas de trabajo propuestas por el Gobierno se materialicen en el menor tiempo posible. Si bien es cierto, como lo han expresado las EPS y gremios de la salud, como Acemi y Gestarsalud, la situación actual no es responsabilidad directa del actual Gobierno, sino la consecuencia del rezago que ha venido agravándose desde hace unos años”, afirman.



(Vea: ‘La UPC subió mucho, pero no fue suficiente’: EPS Sanitas).



Adicionalmente, destacan que es imperativo actuar conjuntamente para evitar complicaciones para la población y para las mismas organizaciones.



“Un buen escenario de partida son los diez puntos planteados por Acemi para iniciar el diálogo: Sostenibilidad, problemas de financiamiento, insuficiencia de la UPC, entre otros”, concluyen.



(Vea: Minsalud hará mesas de trabajo con EPS ante crisis financiera).



PORTAFOLIO