Alertan sobre plataformas de crédito piratas: lo que tiene que saber para no caer

Con el auge de las fintech y de las nuevas alternativas para acceder a préstamos monetarios vía virtual, también han incrementado los fraudes y los hostigamientos a los usuarios. De acuerdo con Alianza In, gremio que reúne a las aplicaciones en el país, las plataformas piratas e ilegales vienen incrementando y con esto los abusos hacia los usuarios.



“Con la difusión de mensajes difamatorios a todos sus contactos de WhatsApp, amenazas a sus familiares o mensajes de que usted es “una rata” con su foto, son algunas de las medidas agresivas que utilizan algunas plataformas ilegales para cobrar sus préstamos. Lo que equivale a un gota a gota virtual. Estas acciones no solo son ilegales, sino que también representan un riesgo significativo para la estabilidad financiera y emocional de los consumidores”, alertó José Daniel López, director ejecutivo de Alianza In Colombia.



Según cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre enero de 2022 y marzo de 2023, se han ha recibido 1.044 denuncias contra prestadores de servicios de crédito a través de medios electrónicos.



En un esfuerzo por salvaguardar los derechos y la seguridad financiera de los y las consumidoras colombianas y de proteger a la industria legal del crédito digital, Alianza In ha lanzado la campaña 'Jaque al Fraude', que busca alertar sobre las prácticas de cobro abusivo que prevalecen en algunas plataformas de préstamo ilegales.



Asimismo, con esta campaña el gremio espera educar a la ciudadanía sobre cómo identificar y evitar caer en estas trampas financieras que atentan contra sus derechos legales y económicos.



“Es necesario tener unas alertas a la hora de adquirir un préstamo en línea. Hay que leer los términos y condiciones al momento de descargar estas aplicaciones en su celular porque, sin saberlo, puede estarle dando acceso a sus correos, contactos de WhatsApp y redes sociales. Hemos conocido casos en los que el hostigamiento para cobrar es tan agresivo, con divulgación de imágenes privadas, montajes o amenazas a sus seres queridos o familiares, que las personas han tenido que cambiar de ciudad e incluso les han generado enfermedades físicas y mentales”, comentó López.



La Asociación Colombiana del Ecosistema Crediticio y BPO – Colcob también se ha sumado a la campaña 'Jaque al Fraude' de Alianza In, e invitó a los consumidores a acudir al crédito legal ofrecido por las empresas agremiadas.



“Si por alguna circunstancia tienen dificultades para pagar oportunamente, no acudan a las falsas promesas que encuentra en las redes sociales. Acuda a la entidad formal que le otorgó el crédito, ya que estas siempre darán un trato digno y respetuoso a sus clientes en dificultades”, dijo Gloria Urueña, directora ejecutiva de Colcob.



PORTAFOLIO