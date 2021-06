Los alimentos, la clave en la diversidad de exportaciones del país

Entre enero y abril las exportaciones no minero energéticas alcanzaron los 5.700 millones de dólares y representaron 48,1% en las exportaciones totales y sus ventas incrementaron 21,3%, comparado al mismo periodo de 2020, un avance en la intención de diversificación en las ventas.

(Lea: Exportaciones en abril registraron aumento de 56,3%).



Según cifras del Dane, el agro mantuvo el crecimiento con un 20,9% de variación y sumó 3.098 millones de dólares.



En el caso de las toneladas métricas, las ventas externas del país han caído -32,9% en 2021, -6,5% en 2020 y -8,6% en 2019, el país pasó de exportar 134.901.249 de toneladas a 31.488.110 toneladas.



En cuanto al valor, la dependencia de los productos mineros aún representan casi el doble que los agropecuarios, alimentos y bebidas. Si bien en la brecha hay diferencias, en los cuatro primeros meses del 2021 los combustibles fueron 5.173 millones de dólares con 28,6 millones de toneladas y en el caso de los agropecuarios representan 3.105 millones de dólares en 1,8 millones de toneladas.



(Vea: Leche y productos lácteos se podrán exportar nuevamente a Cuba).

48,1 % fue lo que lograron las exportaciones no minero energéticas del país entre enero y abril.

Según Javier Díaz, presidente de Analdex, sí existe un avance en la intención de diversificación de la canasta exportadora.



“Se ha avanzado en la parte agrícola, con algunas frutas y manufacturas con algunos productos, pero son cifras muy pequeñas aún. Hay que esperar que esto se consolide”, explicó.



(Lea: Casi 1.000 bienes quedarán sin arancel para exportar a EE. UU.).



Martín Ibarra, presidente de Araújo Ibarra consultores internacionales, señaló que la tendencia global apoyó estos resultados. “Si comparamos con marzo, las exportaciones bajan y frente a abril del 2020 las cifras crecen, pero esto va con la tendencia, el mundo no dejó de comprar alimentos y esto salvó el año internacional del país”, dijo.



Agregó que mientras Uruguay exporta 1.500 dólares per capita y Chile y Costa Rica 1.000 dólares en agro, Colombia no llega a los 150 dólares y por ende “deberíamos lanzar un plan de exportaciones agroindustriales de choque, generar divisas y empleos y tener un nuevo norte exportador”, apuntó.



PRODUCTOS DESTACADOS



Entre los productos que se destacaron por su crecimiento en las exportaciones agropecuarias están la leche y sus derivados, que creció 145,7% con ventas de 10 millones de dólares, en segundo lugar se ubicó el aguacate, que creció 99,1% con ventas de 98 millones de dólares; en el tercer puesto estuvo la lima Tahití con un aumento del 94,5% y ventas por 18 millones de dólares.

145,7 % fue el crecimiento de la leche y sus derivados en las exportaciones.

(Vea: Apuesta entre Corea y el país para llegar a EE. UU.).



En el cuarto lugar se ubicó la carne bovina y sus despojos con un crecimiento del 94,4% y ventas por 71 millones de dólares y en el quinto estuvo el mango y sus preparaciones que subió 85,7% con ventas de 10 millones de dólares.



También subieron los tradicionales café (31,7%) y flores (17,6%).



PORTAFOLIO