Ley de etiquetado frenaría las ventas de alimentos y bebidas

La mayoría de los consumidores colombianos son conscientes de su responsabilidad en el control del peso y la obesidad, y se muestran animados a dejar alimentos con etiquetas de advertencia.



Así lo revela un estudio de Kantar Worldpanel con 1.150 hogares de todos los niveles socioeconómicos en el cual se abordaron temas como la percepción sobre la alimentación, el conocimiento de la ley y las expectativas del impacto.



En primer lugar, se concluyó que de los consultados, el 69% atribuye la responsabilidad sobre la problemática del sobrepeso y la obesidad a los consumidores, el 13% a los fabricantes, el 10% al sector salud y el 7% al gobierno.



Además, el promedio de los hogares dispuestos a dejar de consumir por los sellos de advertencia son 12% en lácteos, 16% en bebidas y 38% alimentos.



De otro lado, el 67% de los hogares conoce la ley por lo que se podría pensar que es positivo para que se cumpla su efecto, en tanto que 82% declara estar de acuerdo con su objetivo.



“Las que se verían más afectadas con la implementación de los sellos son: bebidas con aloe, jugos, té líquido, pastas, kumis, aguas saborizadas, avena, yogurt, sopas o cremas, arepas, leche saborizada y galletas”, agrega.



El análisis precisa que hay más riesgo en categorías percibidas como saludables, mientras que las relacionadas con grasas o azúcar podrían tener menor impacto.



Se podría ver más contracción en alimentos ya que el shopper no los relaciona tanto con azúcares como sí las bebidas, pero ambas tienen un riesgo adicional: aumento en los precios, que puede llegar a ser incluso más significativo y una barrera para migrar a productos más saludables, pero más costosos.

La conciencia en la elección de los productos se da buscando mayor beneficio para la salud. Sin embargo, el colombiano no acostumbra dar lectura a la tabla nutricional (solo lo hace el 23%), por lo que genera una incertidumbre sobre su efecto en ese caso.



Kantar Worldpanel dice que en Colombia se espera que el impacto dependa de las acciones que tome cada marca para contrarrestar los efectos de la ley de etiqueta y no se cometan errores dentro de la categoría al reformular productos, no lanzar extensiones de línea o sustitutos saludables o no anunciar los beneficios del producto cuando es necesario.

También se debe poner especial atención al aumento en los precios ya que esto agudizaría el impacto para algunas categorías de bebidas y alimentos llevando al shopper a buscar sustitutos más económicos.

Otros retos en el sector



Adriana Gutiérrez, directora de canales en Infor América Latina, firma de software empresarial, advierte que el sector de alimentos y bebidas tiene varios retos.



Entre ellos, menciona la importancia de la innovación acelerada de alimento.



Comenta que “muchas startups dedicadas a proteínas alternativas, carnes de laboratorio o lácteos sintéticos crecerán rápidamente gracias al aumento del consumo y al interés de varias compañías de alimentos, de gran tamaño, por invertir en estas innovaciones”. Además, recomienda la agilidad y costo de la cadena de suministros, y la automatización en la manufactura.



