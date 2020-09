Alivios para ponerse al día con impuestos y multas en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, dio a conocer los plazos que los contribuyentes tienen para ponerse al día con impuestos y multas. De acuerdo con entidad, los deudores tienen hasta el 31 de octubre de 2020 para ponerse al día, pagando el 80% del capital adeudado (20% de descuento), sin intereses ni sanciones.



“Esta medida, que está vigente desde el pasado 20 de mayo, hace parte del Decreto 678 del Gobierno Nacional, que acogió Bogotá y que busca aliviar el bolsillo de los deudores de impuestos, tasas, contribuciones y multas de obligaciones no tributarias pendientes de pago”, explicó.



Mientras que quienes se pongan al día entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021, tendrán que pagar el 100% del capital adeudado (0% de descuento), sin intereses ni sanciones.



No obstante, a partir de esta última fecha, quienes aún no hayan pagado tendrán que asumir todos los intereses y sanciones generados hasta ese momento.



Asimismo, la Alcaldía indicó que son más de 1,5 millones de deudores los que podrán así sanear su situación con el Distrito a través de esta medida, que reduce sustancialmente el valor actual de sus obligaciones.



“Y no solo eso, pues contribuirán con la causa que hoy adelantamos entre todos, de aportar juntos por la ciudad para superar las consecuencias económicas del aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19”, afirmó el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez.



En línea con el artículo 7 del Decreto 678, la Secretaría Distrital de Hacienda ofrece a las personas que tengan deudas con Bogotá, por concepto de obligaciones tributarias y de multas de obligaciones no tributarias, los siguientes descuentos en intereses y sanciones:



A la fecha, la Entidad ha recibido 17.404 solicitudes para obtener el beneficio más alto, que vence el 31 de octubre, y se espera en total una recuperación de cartera cercana a los 150.000 millones de pesos.