Festival de descuentos en Alkosto y Éxito: listado de electrodomésticos en oferta

El Grupo Éxito y Alkosto anunciaron importantes promociones en tecnología.



Por su parte, Éxito ha lanzado una serie de ofertas en televisores y celulares de alta gama, con descuentos de hasta el 60%, disponibles tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online.



Por otro lado, Alkosto ha anunciado un festival de descuentos, ofreciendo una amplia gama de productos en remate en las categorías de electrodomésticos, celulares y computadores. Esta promoción especial está disponible para los clientes que utilicen la tarjeta de crédito fácil Codensa.



A continuación le compartimos el listado de productos en descuento de cada supermercado.



Descuentos de Alkosto

- Electrodomésticos



-Nevera HACEB No Frost Congelador Superior 294 Litros N311 Manija Interna Inox Negro a $1.799.900.



-Nevera No Frost CHALLENGER 231 Litros CR249 Titanium a $1.619.900.



-Nevera HACEB No Frost Congelador Superior 226 Litros N243 Manija Integrada Titanio a $1.659.900.



-Lavadora HACEB Carga Superior 19 KG IVY Digital Gris Coal a $1.799.900.



-Lavadora HACEB Carga Superior 7 KG SemiAutomática Blanca a $648.900.



-Freidora de Aire BLACK+DECKER 4.5 Litros HF4004B Negro a $299.900.



- Celulares:



- Celular MOTOROLA G84 256GB 5G Rojo a $879.900.



-Celular REDMI Note 13 256GB Negro a $899.900.



-Celular MOTOROLA G84 256GB 5G Negro a $879.900.



-Celular REDMI Note 13 256GB Verde a $899.900.



-Celular REDMI Note 13 256GB Azul a $899.900.



-Celular MOTOROLA G84 256GB 5G Azul a $879.900.



-iPhone 12 256 GB Morado a $2.599.000.



-Celular SAMSUNG A15 256GB Negro a $849.900.



Ofertas en Éxito

- Televisores

-Televisor SAMSUNG de 58 Pulgadas LED Uhd4K Smart por $1.999.900.



-Televisor SAMSUNG de 65 Pulgadas LED Uhd4K Smart por $2.249.900.



-Televisor SAMSUNG de 50 Pulgadas LED Uhd4K Smart por $1.699.900.



-Televisor HISENSE de 50 Pulgadas LED Uhd4K Smart por $ 1.295.952.



-Televisor LG de 55 Pulgadas LED Uhd4K Smart por $1.999.900.



-Televisor CAIXUN de 40 Pulgadas LED Fhd Smart por $759.900.



-Televisor HYUNDAI de 43 Pulgadas LED Fhd Smart por $875.941.



- Celulares



-Celular MOTOROLA Moto G72 128 GB 6 GB RAM Azul por $ 524.901.



-Celular SAMSUNG GALAXY A24 128 GB 4 GB RAM en color Verde por $730.667.



-Apple iPhone 13 5G 128GB en color Blanco Estelar (Nuevo) por $2.999.899.



-iPhone 15 Pro Max 256GB en color Natura por $5.160.890.



En cualquier caso se recomienda verificar los términos y condiciones antes de realizar el pago.

SOFÍA DÍAZ RICO

Periodista Portafolio