Alta inflación impulsaría una nueva alza de tasas del Emisor

Se da por descontado que el Banco de la República mañana viernes volverá a subir la tasa de interés de su principal instrumento de liquidez al mercado ante el persistente incremento de la inflación, que en marzo llegó al 8,53% en términos anuales, alejada de la meta de la entidad del 3%.



La clave de la decisión será la magnitud del aumento, que permita continuar con una política monetaria que comience a ajustar el ritmo del incremento de los precios, pero que no afecte el proceso de recuperación de la economía.



Pero adicionalmente, como lo mencionan analistas, el Emisor también tendrá la vista puesta en mayo, mes en el que no está programada una decisión de modificación de tasas.



Por eso es que algunos consideran que pese a que el gerente del Emisor, Leonardo Villar, dijo al término de la junta de marzo que la entidad tiene como norte la moderación y por eso no subió 150 puntos básicos, como la mayoría de analistas y el mercado esperaba, para la reunión de mañana no se descarta un aumento mayor a los 100 puntos.



Entre los motivos que esgrimen los consultados están el que en la junta directiva del Banco de la República de marzo dos miembros votaron por aumentar 150 puntos básicos para llevarla al 5,5%, una posición Hawkish (relacionada con los halcones) que privilegia una decisión más enérgica, ante una posición Dovish (relacionada con las palomas) que pide moderación y que fue la que triunfó pues la tasa quedó en 5%.



Para Sergio Olarte, economista principal del Scotiabank Colpatria, lo que seguramente va a tener en cuenta el Emisor colombiano es la subida de tasas de interés a nivel internacional en más de lo que se esperaba, sobre todo la posibilidad de 50 puntos básicos por parte de la FED (banco central de Estados Unidos, además la inflación que ronda el 9% y un crecimiento más fuerte; lo que haría que definitivamente se sigan subiendo las tasas de interés.



De acuerdo con el economista, se espera que el Banco de la República suba 100 puntos básicos.



De todas maneras, considera que la junta del banco central también está preocupada por una posible desaceleración de la economía mundial que también haría bajarle el ritmo a la economía local y por ello pretende tener posibilidades abiertas, por lo cual se estima que serían subidas graduales de tasa de interés de a 100 puntos básicos.



“Así como en el proceso de baja de tasas en el 2020, generado por la crisis económica por la lucha contra la pandemia, se estima que en el Emisor sean moderados en su proceso de normalización de la tasa de interés y quieran llegar a lo que se conoce como la tasa interés neutral para no cometer el error de desacelerar la economía, aún más con lo que ocurre en el panorama internacional”, dice Olarte.



Otro factor que tiene en cuenta el Emisor es el desbalance externo de Colombia, en donde hay un déficit en cuenta corriente amplio, y subir la tasa de interés de alguna manera ayuda a que invertir en Colombia sea un poco más rentable y pueda así incorporar mayores flujos de capitales a inversiones de portafolio ayudando con ello también a moderar la tasa de cambio, recalcó el analista.



El buen desempeño de la actividad económica y sobre todo el balance de riesgos internacionales con las presiones de incrementos la próxima semana de la FED (banco central) en EE. UU. y el suministro de gas y petróleo desde Europa que continuaría afectando la cadena de suministros y presionando la inflación por el lado de la oferta serán claves a la hora de una decisión, indica Ana Vera, economista jefe de Inon Capital.



La analista enfatiza en el hecho de que el Banco de la República “ha mostrado ser más moderado que los bancos de la región, tanto en el ciclo de bajada y ahora en el ciclo de subida, y consideró que incrementará 100 puntos para no castigar la recuperación y sobre todo la liquidez”.



Agregó Vera que, de todas maneras, con el hecho de que se presentó una alta inflación en marzo, el buen comportamiento del Indicador de Seguimiento a la Economía y la disminución de la pobreza podrían llevar a un Emisor más fuerte en las subidas.



Sin embargo, los mercados financieros continúan muy afectados con las tasas de los títulos de deuda pública en niveles desde las graves crisis del 2000 y también se está ajustando al alza los costos de fondeo para las empresas.



La economista considera que en estos momentos es más importante no castigar la estabilidad del sistema financiero.



Camilo Pérez, gerente de Investigaciones económicas del Banco de Bogotá espera un aumento de 100 puntos, pero no descarta 125 o 150 puntos, pues la junta ha mostrado cierta inclinación en hacer ajustes de mayor magnitud en el mes anterior en el que no toma decisiones de tasa, y eso es en mayo.



