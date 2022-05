Alta volatilidad en precios afectará el mercado eléctrico

Ya son varios meses desde que inició la invasión de Rusia a Ucrania. Lo cual ha traído una crisis económica en diferentes sectores y mercados. Puntualmente, en el de la energía a nivel regional y mundial.

Países europeos se han tenido que preparar para eliminar la dependencia energética que tienen con los suministros rusos. Por un lado, se ve amplificado el impulso de mayor seguridad energética. Por otro, se ven mercados de energía con un precio negativo.

El más reciente reporte de Boston Consulting Group, Will Electricity Be Free? Not When You Really Need It, muestra que existen aspiraciones para el crecimiento de la energía renovable variable (VRE) a través de paneles solares y turbinas éolicas. Estos desarrollos impulsarán, según la compañía, la volatidilidad de los precios de los mercados de electricidad como sucede en Australia y California.

De acuerdo con Xavier Genis, Managing Director & Partner de BCG, “a medida que los mercados y los formuladores de políticas públicas introduzcan una mayor capacidad renovable para lograr los objetivos de cambio climático, expulsando a los generadores convencionales, también esperamos que se imponga una volatilidad mucho mayor en los precios energéticos”.

Según la compañía, si bien la mayoría de los mercados han escapado a los niveles más altos de volatilidad de precios a pesar de integrar niveles más altos de fuentes de VRE, se espera que la volatilidad aumente a medida que crezca la generación de energías renovables y que las plantas convencionales se dejen de necesitar.

Resulta importante, entonces, que los gobiernos sean conscientes de que una mayor penetración de VRE hará que sus sistemas de energía nacionales enfrenten un mayor impacto por los aumentos en los precios del gas natural y la volatilidad de los precios de la electricidad.



En el sur de Australia, por ejemplo, la participación de la energía solar y eólica en la combinación de generación aumentó de alrededor del 24 % al 50 % entre 2011 y 2019. Durante el mismo período, la volatilidad promedio anual de los precios intra diarios aumentó alrededor del 180%.



“A menos que los diseñadores y operadores de todos los mercados tomen medidas para mitigar la volatilidad, los usuarios de energía podrían enfrentarse a un entorno donde la electricidad será gratuita, excepto cuando realmente se necesite. Habrá un mayor riesgo de eventos atípicos con precios de electricidad muy altos, y los sistemas eléctricos estarán más expuestos a los costos del gas natural”, asegura Genis.



