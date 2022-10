Alza de gasolina reduciría $600.000 millones el déficit

Pensando en el ajuste de las cuentas del Estado, el Ministerio de Minas y Energía, el de Hacienda y la Creg (Comisión de Regulación de Energía y Gas) informaron que desde octubre empezó a regir un nuevo precio de la gasolina, con un incremento de $200. De esta forma, el promedio en las 13 ciudades principales se ubicó en $9.380. Esta es la primera de tres alzas que se harán antes de fin de año.

Los aumentos están motivadas por la profundización de la deuda que ha adquirido el Estado con Ecopetrol por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que entre enero y agosto había causado cerca de $24,7 billones, según estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).



De acuerdo con cálculos de Corficolombiana, si se sumara el Fepc dentro de las cuentas del Gobierno Naciona Central (GNC), el déficit fiscal no sería de 4,8% como esperan a final de año sino de 7%, es decir 2,2 puntos porcentuales por encima.



Se espera que a cierre de año, esta cifra llegue a $38,4 billones, dado que el barril de Brent ha escalado este año a más de US$130 y el promedio hasta septiembre fue de US$102,3. Dado que el precio de diésel y gasolina corriente son regulados por el Fondo, sus variaciones mensuales dependen de las entidades.



Este año se han hecho tres ajustes: en enero, julio y octubre. Aunque el marco Fiscal de Mediano Plazo recomendó alzas desde junio y consecutivamente para manejar la deuda del Fepc, estas no fueron hechas.



Ahora bien, esta decisión de octubre aplica solo para la gasolina, ya que el presidente Gustavo Petro, señaló que el diésel no subiría. Esto significa que la corrección del déficit es solo parcial, dado que los combustibles contribuyen en casi la misma proporción al Fondo, explicó Andrés Velasco, director técnico del Carf.Velasco señaló que los tres ajustes van a significar una reducción de $600.000 millones si todos son de $200 y solo se hacen para la gasolina.



Esto porque el aumento que se debería dar para lograr los precios de paridad internacional son de entre $6.000 y $8.000 para la gasolina y de $12.000 para el diésel.

Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, aseguró que actualmente el Fondo les paga entre 30% y 40% del total de la gasolina y de cerca de 50% para el diésel. Esto es lo que se debe corregir.



Por esto las alzas deben apuntar a cerrar la brecha y con esto disminuir la deuda que se está adquiriendo. De hecho, el Comité estima que si durante los siguientes 15 meses se hacen alzas continuadas de $200 solo para la gasolina, el déficit de 2023 se reduciría en $9 billones, con lo que la deuda total del año entrante sería de $29,5 billones.



Y para cubrir esta deuda que se causaría el otro año, el gobierno ha planteado que 1,3% del PIB se destine desde el Presupuesto General de la Nación (PGN) para este pago. Esto representa $19 billones, pero quedaría un remanente sin cubrir.



Ahora bien, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, explicó que el otro año cuando la inflación empiece a ceder, es posible que se considere el ajuste del diésel y hacer el de gasolina como lo estipulaba el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp), que era de $400 por galón. Con esto el desbalance en el Fepc se corregiría más rápido.

Cuentas centrales

Gasolina.

Una de las críticas que se le hace al Fepc es que su deuda no entra dentro de las del Gobierno Nacional Central, con lo que no afecta el déficit fiscal, sino que entra en la categoría de "resto". Esto ha llevado a que el Carf considere que debería entrar al GNC.

La deuda que este año podría adquirir el Fondo ronda 2,5%, de acuerdo con Corficolombiana; es decir, poco más de la mitad del déficit fiscal de la nación que es de 5,6% (según el Mfmp). Sin embargo, la entidad espera que con el rebote esta podría ser de 4,8% del PIB.



De sumarse al GNC la situación sería mucho más grave, lo que empeoraría la situación fiscal, dado que llegaría a -7% el balance fiscal. Por su parte, Andrés Velasco, director del Carf también evidencia que sería de 7,3% el déficit si se toma la deuda causada este año, frente al PIB.



José Ignacio López, director de Investigaciones económicas de Corficolombiana, explicó que “por la centralización miramos al GNC y quedan fondos por fuera que distorsionan las cuentas fiscales”. Por esto señaló que por transparencia debería haber más claridad de las cuentas.

