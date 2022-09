Los factores que llevaron a subir el precio de la gasolina en Colombia

Una de las decisiones más polémicas del gobierno Petro ha sido el aumento del precio de la gasolina. De acuerdo con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, desde octubre el galón subirá 200 pesos mensuales, por lo menos hasta finalizar 2022.



El alza se espera que sea más contundente en 2023, con el fin de subsanar el déficit que existe actualmente en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles; el cual, de enero a agosto, acumulaba una deuda de 24,7 billones de pesos y, para final de año, sería de 38 billones de años.

Ahora bien, de acuerdo con Sergio Cabrales, ingeniero industrial y experto en hidrocarburos, el fondo en años pasados había funcionado "relativamente bien".



"Se habían dado momentos de déficit y de superávit. En la pandemia, por ejemplo, los precios internacionales bajaron drásticamente y en Colombia no tanto. Que es la idea del fondo. Pero esos ahorros fueron muy pocos", explica.

No obstante, en los últimos meses el panorama internacional ha hecho que la solvencia del fondo no sea tan sencilla, según el experto. En este sentido, la altas cifras inflacionarias en el mundo y en el país han generado presión sobre los costos.



A esto se suma la guerra entre Rusia y Ucrania que ha impulsado otras crisis como escasez de insumos y materias primas; el alza de las tarifas de la energía y el gas y demás. Junto a ello, la devaluación del peso colombiano frente al dólar.

Este último factor es clave en el precio final de la gasolina en el país, ya que los precios internacionales son en dólares por galón o por barril y asimismo los cobra Ecopetrol. "Cuando uno va a la bomba de gasolina paga en pesos. Entonces siempre hay una conversión de una moneda a la otra. Y si la TRM sube o baja, va a afectar el precio que está pagando el consumidor final", expone Cabrales.

Se espera que la gasolina tenga alzas fuertes en el 2023. 123RF

Puntualiza con lo siguiente: "Si la TRM se devalúa y el precio sube, entonces son dos efectos los que contribuyen al alza".

Ahora bien, cuando la gasolina sube su precio internacional, el costo nacional se mantiene estable gracias el fondo. No obstante, esa diferencia genera el déficit que se presenta actualmente.



En este sentido, para Cabrales los problemas del fondo es que no es una cuestión técnica, sino que depende de una decisión gubernamental. Es decir, está en el Gobierno decidir si hace un alza o no.

Por normativa, el máximo para subir en la gasolina es el 3 % de lo que se le paga a Ecopetrol y el 2,8 % en el caso del diésel.

"Si la subida del precio internacional es muy alta, entonces el alza del 3 % no alcanza y eso es lo que viene pasando. O lo que se ha hecho en otros gobiernos, que es no subirlo para no tener efectos en la inflación y el déficit sigue creciendo", agrega Cabrales.

