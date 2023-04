Petróleo sube a US$85: sabor agridulce para el Gobierno y las empresas

Después de un lento descenso, los precios del petróleo volvieron a escalar sobre los US$85, por cuenta de que Arabia Saudita, Irak y otros países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) decidieron recortar su producción.



Esta decisión tiene un fuerte impacto en países como Colombia, cuya economía depende en gran medida de este hidrocarburo. En el país hay varios posibles efectos de este comportamiento, desde una mejora en la balanza de cuenta corriente, hasta un empeoramiento en el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) y un encarecimiento en los combustibles para la aviación.



Munir Jalil, director de investigaciones económicas de BTG Pactual, explicó que en principio, al ser el principal producto de exportación, tiene un impacto positivo en las cuentas del Gobierno.



Señaló que esto permite una mayor entrada de dólares a la economía; además de llevar a mejores resultados de Ecopetrol. “Esto se traduce en mayores dividendos y un mayor pago de impuestos”, agregó.



Ahora bien, esto también conlleva a un mayor diferencial entre el precio de los combustibles líquidos en su precio local frente al internacional. Esto significa que el Gobierno debe subsidiar una mayor parte en el precio de gasolina y Acpm. Jalil destacó que si bien el Ministerio de Minas y Energía ha venido en una política de aumento en los precios de la gasolina, en el Acpm no se han hecho modificaciones. Esto quiere decir que si bien los incrementos van a amortiguar parcialmente los efectos de las alzas en gasolina, esto no ocurrirá en diésel.



Apuntó el experto que el Gobierno ya había estimado en sus cuentas la destinación de 1,7% del PIB para el pago de este Fondo, con lo que es probable que con las alzas aún le resten recursos, puesto que la destinación es la misma que la de 2022, cuando el precio del barril de crudo estuvo por encima de US$100 y los combustibles líquidos no subieron.

Impacto en las aerolíneas

En medio de la crisis aérea que se vive en Colombia por las dificultades para operar de Viva y Ultra Air, el precio de los combustibles para las aeronaves ha jugado un papel crucial, por el fuerte incremento en costos para las compañías.



“El costo del combustible de aviación está impactando mucho al sector. De hecho, este renglón tuvo un incremento de 41% en 2022. Normalmente el combustible viene subiendo entre un 20% y 30% a nivel internacional. Este insumo tiene un doble impacto, la subida de precio y el pago en dólares”, señaló Paula Bernal, presidente de la Iata en Colombia (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).



Este factor fue destacado en su momento por Félix Antelo, ahora expresidente de Viva, como uno de los factores que le ha jugado en contra a las finanzas de la aerolínea y los llevó a pedir un rescate financiero con la integración con Avianca.

Este no es un caso aislado, puesto que Ultra también señaló este motivo como una de las razones para su suspensión. “Situaciones macroeconómicas adversas para la industria como el incremento en el costo del combustible y la tasa de cambio, generaron un alza sustancial de costos para las aerolíneas, lo que conllevó a operar deficitariamente durante los últimos meses”, afirmaron.



Esto ha llevado a que algunas empresas busquen alternativas como comprar el combustible de forma anticipada. Stefan Gumuseli, gerente general de Air France, señaló que una de las estrategias que han implementado para afrontar esta situación es el hedging, que aunque tiene riesgos, en este contexto ha sido positivo.



“Para el año 2022 el precio de una tonelada cúbica de combustible era de US$1.166, mientras que nosotros lo negociamos por US$1.033, lo que nos llevó a ahorrar US$1.000 millones”, dijo Gumuseli.

