Impactos que ha tenido el alza de tasas del Banrep en las captaciones

Un banco y una corporación financiera reportaron a la Superintendencia Financiera que durante marzo reconocieron, en promedio, una tasa de interés que está levemente por encima del 9 % efectivo anual a los depósitos de sus clientes a un año de plazo.

Aunque fueron, en términos absolutos, las tasas más altas que remuneraron las captaciones de los clientes el mes pasado, la cifra estaría incluso apenas un punto o 1,5 puntos porcentuales por encima de la tasa de referencia del Banco de la República para marzo de 2023, que los analistas económicos estimaron en la más reciente Encuesta de Expectativas del cuarto mes del año.



Por eso es que expertos consultados advierten que si bien con el actual ciclo de normalización de la política monetaria en el que el Banco de la República ha incrementado 3,25 puntos porcentuales su tasa desde septiembre de 2021, hasta dejarla en 5 %, y los intereses de los créditos y las captaciones han subido rápidamente, aún falta que el Emisor las incremente más y en ese sentido es mejor actuar con cautela, pensando en el corto plazo cuando de inversiones se trata.



De acuerdo con las cifras de la Superintendencia Financiera, los bancos reconocieron en marzo pasado a sus clientes una tasa del 5,77 % en promedio por recursos a 180 días (seis meses). En septiembre del 2021, cuando el Banco de la República comenzó a subir sus tasas, los bancos reconocían a ese mismo plazo en promedio el 2,73 % y un año atrás la tasa que remuneraban era de 2,60% efectivo anual.



Como es natural, a mayor plazo, mayor tasa, y en consecuencia en marzo pasado, a un año de plazo, los bancos reconocían en promedio intereses del 7,19% efectivo, con una tasa máxima de 9,01% y una mínima de 3,32%.



En septiembre de 2021 la tasa promedio que esas entidades pagaban a sus clientes en promedio era de 3,38%, es decir que al igual de lo que ha sucedido con los créditos, como Portafolio reveló en días pasado, la transmisión del incremento de la tasa del Banco de la República se ha dado de manera rápida.



Un año atrás, en marzo de 2021, los bancos les pagaban a sus clientes una tasa del 2,78 % efectivo anual por los recursos puestos a 360 días de plazo.



QUEDARSE QUIETOS



Para Ana Vera, economista jefe de Inon Capital, las tasas de captación o de productos a plazos se ajustan gradualmente con las subidas del Banco de la República, “un poco más lento que las tasas de los créditos, pero en un entorno de presiones de liquidez se acelera el ajuste que es lo que vivimos ahora”.



La analista considera que “no es buena idea invertir por ahora en productos a plazos si se tienen otras opciones, porque la inflación viene al alza y a final las tasas actuales no compensan los mayores precios”.



Para Vera, si no hay otra opción “es preferible un vehículo a plazos que dejar los recursos en una cuenta de ahorro o en efectivo ya que en ese caso la inflación le quita más poder adquisitivo”.



LO QUE PASA AFUERA



Para el analista financiero Alejandro Martínez, “en septiembre de 2021 las tasas del Banco de la República estaban en 1,75%. Desde allí hasta la última reunión de marzo se han incrementado hasta alcanzar el 5%. Esto en un intento del banco central por frenar la inflación, producto las crisis de las cadenas logísticas y de la guerra de Rusia y Ucrania.



Martínez asegura que esto ha llevado a un aumento en la tasa de captación.



“A cierre de 2021 los bancos en promedio captaban al 3,06 % efectivo anual CDT a 90 días, las compañías de financiamiento buscaban recursos al 3,61 % efectivo anual en ese mismo plazo", dijo.



Al cierre de marzo las tasas de CDTs a 90 días de bancos y compañías de financiamiento estaban entre 4,97 % y 5,08 %, respectivamente. También, ya se empiezan a ver opciones por encima del 8% a más de un año, en incluso al 9% para mantener el dinero más de 2 años.



Para el experto hay opciones de inversión en estos escenarios son activos financieros indexados a la inflación o hasta el vencimiento (que no se pueden vender hasta su vencimiento y no están expuestos a los vaivenes de las tasas y de los precios de mercado).



La coyuntura ha impulsado un mercado accionario relativamente barato frente a la región. Las acciones locales se han favorecido por la reactivación económica y el aumento del precio de los commodities lo que supone oportunidades para aquellos que buscan colocar sus recursos en circunstancias de alta incertidumbre.



Esto se refleja en los rendimientos de los fondos de inversión colectiva accionarios nacionales, cuyas rentabilidades han estado por encima del 100% efectivo anual.



A TENER PRESENTE



Camilo Pérez, gerente de Investigaciones Econó- micas del Banco de Bogotá dice que hay que ver el interés efectivo que remunera los CDT y los fondos y qué tanto de esas tasas incorporan la expectativa de tasa de interés futura del Emisor.



“Un CDT a 1 año al 7% hay que mirar si es compatible con las tasas del consenso de analistas y vista así, está un poco por debajo”, explicó.



Con los TES de la parte media de la curva a 9 o 9,5 %, sí recoge parte de la expectativa de tasa del Emisor. Mirar si la tasa incorpora la expectativa es la clave, dice.

