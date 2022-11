Las razones que llevaron, una vez más, al dólar a $4.900

La muy probable alza de tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal (FED), el triunfo de Luiz Inacio Lula da Silva en la presidencia de Brasil, el aumento de la inflación en la Eurozona y los ruidos internos relacionados con la junta directiva de Ecopetrol ocasionaron una fuerte alza en el precio del dólar.



La divisa en el mercado bancario colombiano cerró en $4.938, dato que representó un incremento de $103 frente al cierre del viernes.



El precio de apertura del billete verde fue de abrió 4.880, registró un mínimo de $4.870 y el máximo llegó a los $4.944.

Por su parte, el precio promedio fue de $4.899.



El volumen de negociación apenas sobrepasó los US$1.032 millones, por debajo del promedio anual de US$1.154 millones.

No obstante, analistas dicen que el mercado está a la espera de una definición del futuro de nuevas exploraciones de petróleo y gas en Colombia.



Por parte, la Tasa Representativa del Mercado (dólar oficial) para este martes quedó en $4.898,74 tasa que frente a la ayer, que fue de $4.819,42 registró un incremento de $79,32.



Arnoldo Casas, Director de Inversiones de Asset Management en Credicorp Capital, considera que el incremento que registró la divisa ayer es que “el tema del cambio del presidente de la Junta de Ecopetrol vuelve a despertar un sentimiento que ya traía el mercado”.



Adicionalmente, dijo que “lo otro es que esta semana tenemos reunión de la FED y claramente hay expectativas de alza y pues el índice de dólar DXY (índice de las monedas más representativas del mundo frente al dólar) también tuvo un repunte generalizado”.



Para María Camila Gómez, country manager de Global 66 “es difícil identificar una tendencia específica que respalde el alza del peso colombiano frente al dólar estadounidense. Llevamos cerca de 6 meses de mucha volatilidad y sin duda sigue consolidándose como una de las divisas más fuertes y estables de la economía mundial. Sin embargo, este fenómeno no es resultado de un solo factor. Estamos viviendo lo que podemos denominar como efecto mariposa”.



Aseguró que uno de los factores, “son las condiciones políticas nuevas que llegan al país justo en el momento exacto en el que múltiples elementos macro entran a una ecuación, cuyo resultado de cara a los impactos cambiarios, aún están por verse. Desde ese punto de vista, es probable que al menos hasta que en EE. UU. salgan los resultados de la inflación 2022, no podamos vislumbrar el rumbo de la moneda, ni analizarla frente al entorno local”.



Un reporte de Bancolombia mencionó que el comportamiento de la divisa estuvo catalizado por un entorno de aversión al riesgo.



En efecto, según la estimación más reciente de futuros de la tasa fondos federales, habría un 97,7% de probabilidades para un aumento de 75 puntos básicos en la reunión del miércoles que realizaría el banco central de EE. UU. (FED).



