Alza del mínimo solo beneficia directamente a 15% de los trabajadores

El aumento de 16% del salario mínimo para el próximo año es el más alto, en términos nominales, desde 1999. Sin embargo, de 22 millones de trabajadores que hay en el país, solo 3,4 millones, según las cifras del Dane y el Gobierno, ganan un mínimo, y serán quienes por ley verán un aumento directo en esa proporción.



Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que tienen un salario superior, o por el contrario, son los 9,3 millones de ocupados en Colombia que ni siquiera llegan a un salario mínimo mensual?

Las cifras que presentó el Ministerio de Trabajo en medio de la mesa de negociación permitieron conocer que hay otros 3,5 millones de trabajadores en el país que en la actualidad ganan más de un salario mínimo legal, pero apenas el equivalente a 1,5 smmlv.



“Realmente esto afecta directamente a esos 3,4 millones de colombianos que ganan justamente un salario mínimo, no a quienes están por encima o por debajo”, aseguró al respecto Luis Fernando Mejía, director del centro de estudios económicos Fedesarrollo.

Vale la pena mencionar que por ley las empresas no tienen una obligación explícita de incrementar los salarios de sus trabajadores que ganan más del mínimo en esa misma proporción.



De acuerdo con Mejía, también hay que, mirar con mucho cuidado el impacto en la informalidad.



“Hay más de 9 millones de colombianos que ganan menos de un salario mínimo, la gran mayoría de ellos informales, y a ellos el salario mínimo no los impacta de manera positiva, incluso, los puede perjudicar, porque les pone una vara más alta para dar el salto de la informalidad a la formalidad laboral”, indicó.



Para Mejía, el aumento del salario mínimo de 16% para el próximo año es superior a lo que era técnicamente deseable, pero es políticamente razonable, pues logró acercar las posiciones de empresarios y sindicatos.



Pero incluso dentro del mercado formal los impactos de este incremento no son uniformes, como lo señala el consultor en temas laborales Juan Carlos Guataquí.

“Ese dato de 3,4 millones no es riguroso, una cosa es ser asalariado, y otra un trabajador por cuenta propia”, indicó. Y destacó que con el incremento de 16% del mínimo, los ingresos que dependen de un salario van a tender a incrementar, “pero quienes tienen contratos por prestación no van ver que sus salarios aumenten”.



Por ello, para el experto, el aumento del mínimo solo tiene que ver con los asalariados. Y de acuerdo con Guataquí, en el caso de Colombia más o menos 45% de los ocupados son asalariados, y por ello el efecto del reajuste salarial no cobija a más de la mitad de los trabajadores.



Además, de la relación que esto tiene con la informalidad. “Un trabajador asalariado tiene una probabilidad de más o menos del 20% de ser informal, y un trabajador cuenta propia tiene 80% de ser informal”.



“Realmente el salario mínimo no es tan importante, pues esa discusión no soluciona ningún problema laboral, como la productividad laboral, el desempleo o la informalidad. Y en medio de todo, tampoco la afecta”, cuestionó Guataquí.

Laura Lucía Becerra Elejalde