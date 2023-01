Reajuste en ACPM impactaría precios de los fletes y pasajes terrestres

El Gobierno cerró en 2022 con una subida de $400 en el precio de la gasolina (el incremento más significativo del año) y de $57 para el diésel, esto a pesar de que el presidente Gustavo Petro había señalado que este último no iba a tener alzas en 2022, ni en el primer semestre de 2023.

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Minas y Energía, esta alza responde a un ajuste inflacionario que se hace normalmente, no a un ajuste estructural.



Sin embargo, el sector de transporte de carga manifestó su desacuerdo con esta decisión que representa un ‘incumplimiento’ al compromiso.



Con este ajuste que empezó a regir el 1 de enero de 2023, el precio de la gasolina superó el umbral de $10.000, llegando a un promedio de $10.167 en las 13 principales ciudades. En el caso del diésel, la actualización lleva a que el promedio pase a $9.065.



Al respecto, Fedetranscarga, uno de los gremios impactados con la decisión, en reunión con el Ministerio de Transporte logró que la cartera analice algunas propuestas para aliviar el impacto del alza en la canasta de costos (en la cual, el combustible pesa más de 40%, según el Dane).



Las medidas contemplan dos posibilidades: el no aumento de peajes o la inclusión de este sector en el decreto 2497 de 2022 para un descuento en la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). Hasta que se tome una determinación el gremio asegura que éste no es el único problema que toca al sector, sino el anuncio del Ministerio de Hacienda para el desmonte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) paulatinamente hasta 2025.



“Si hoy pagáramos el diésel a precio internacional, que está a US$5, y no existiera el Fepc, costaría $25.000 en promedio por galón, haciendo inviable la operación”, dijo Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga.



Con este panorama, expertos ven un duro horizonte para el sector en los años entrantes, en los que el transporte de carga e incluso el de personas estará jalonado por esta dinámica, impulsando los precios de los fletes y de los pasajes.



Para José Stalin Rojas, director Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, esta subida y teniendo en cuenta también el aumento de los precios de los peajes, se verá presionado el alza en los fletes lo que podrían provocar un alza en los precios de algunos productos básicos de la canasta familiar, es decir, “dando un empujón a la inflación de enero”, reconoce.



En el caso del transporte de personas, para el experto el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET), jugará un papel importante para no trasladar estos costos al usuario final. De esta manera, el director resalta la importancia de transitar a energías más verdes.

PAULA GALEANO BALAGUERA Y DANIELA MORALES SOLER

Periodistas Portafolio