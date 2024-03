Presidente de Ecopetrol dice que precio del diésel subiría entre $2.000 y $3.000

En contraste con los ajustes que tuvieron las tarifas de la gasolina, el precio del diesel (ACPM) se mantuvo estable, ubicándose a la fecha en un valor de $9.065 por galón.



(Lea más: Proyecto ‘Colombia, destino de inversión’ tendrá normas para el mercado de capitales)

Pero, ¿qué pasará el costo del ACPM en 2024?

En entrevista con Noticias Caracol, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, señaló que, si bien la gasolina ya está por encima de la paridad con los valores internacionales, el diesel aún se encuentra por debajo. A esto también se le suma la brecha que aún existe en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc) correspondiente a este hidrocarburo.

En ese sentido, Roa indicó que se prevé que el precio del ACPM por galón aumente entre $2.000 y $3.000 durante este año.

No obstante, aclaró que este ajuste también depende de "de la política de precios de combustibles que define el Ministerio de Minas, el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Nacional y, sobre la que defina, Ecopetrol se allanará a la misma y la aplicará".

(Vea: 'No hay señales de alarma': exministro Ocampo sobre los resultados de Ecopetrol)

Diesel iStock

(Lea más: Por más mezcla de etanol, precio de la gasolina en Colombia aumentó otros $97)

Efectos en el sector de carga

En conversación con el mismo medio, el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, se refirió a las declaraciones realizadas por el directivo de la petrolera estatal y a la preocupación latente respecto a los efectos que tendría el aplicar un alza de esa magnitud.

De acuerdo con Cardenas, el incremento de los precios de diésel puede ocasionar sobrecostos de un 10 %. Esto no solo se vería reflejado en los costos operativos, sino que, a su vez, podría impactar en los precios de los alimentos.

“De 3.000 pesos, pues ya tendríamos que hablar casi de 6 millones de pesos mensuales, en donde el sobrecosto va a subir tanto que nuestra operación no va a ser rentable y mucho menos viable al subir todo este valor, y si no lo podemos trasladar al cliente final, que es el mismo generador de carga, tenemos que parar nuestros negocios, nuestro negocio no va a ser rentable por ningún lado”, aseguró.

Cabe recordar que el Gobierno Nacional está trabajando en una mesa técnica con representantes de transportadores de carga y pasajeros para llegar a una solución concertada respecto al ajuste del ACPM y reducir el subsidio que se otorga al diésel a través del Fepc.

(Lea más: De la dependencia de combustibles a la alta carga fiscal por los subsidios en América)

PORTAFOLIO