La importancia económica y ambiental de la Amazonia para el país

La Amazonia representa el 4,9% del área continental mundial con 7,4 millones de km2 de la mayor biodiversidad del mundo y con un gran aporte económico para los países que tienen porción e, incluso, para los más distantes de la zona.



Según cifras ofrecidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), además de los aportes por su biodiversidad, la cuenca del río Amazonas es la más grande del mundo, “con un promedio de 230.000 m3 de agua por segundo, lo que significa el 20% del agua dulce en la superficie terrestre mundial”.



Desde allí, es posible empezar a hacer cuentas para dimensionar su importancia socioambiental.



En Colombia, la porción amazónica representa el 41,8% del territorio nacional, con 476.000 km2. Además, como reseña la Cepal, “la región amazónica colombiana comprende 48 millones de hectáreas”.

Aportes económicos

En ese sentido, Hernán Felipe Trujillo, economista, master en desarrollo sostenible y docente de la Universidad Católica, menciona que desde el punto de vista ecológico, la Amazonia colombiana garantiza el ciclo del agua, porque “gran parte del agua que tenemos en los Andes depende de lo que pasa con la evaporación y la transpiración de los bosques que están en la Amazonia”.



Adicionalmente, no solo se garantiza el acceso al agua, sino que con ella también se puede producir energías.



“La cuenca del Amazonas es la más abundante del agua dulce del mundo”, lo que se relaciona con la apuesta del actual gobierno para ser autosuficiente en temas energéticos y en toda la apuesta de transición energética.



En cuanto a la captura de carbono, el experto afirma que “la Amazonia es un punto estratégico para la captura de carbono, lo que hace que el país tenga un balance positivo en términos de carbono”.



En esa medida, sin los bosques que están en la porción colombiana del Amazonas, “seguramente el país contribuiría en mayor medida como emisores de gases de efecto invernadero”, dice Trujillo.



Por otra parte, el economista precisa que la diversidad biológica de la región también tiene efectos económicos.



“En la Amazonia hay una gran parte de biodiversidad por unidad geográfica: es decir, en una hectárea se puede encontrar la mayor cantidad de biodiversidad si se compara con cualquier otra parte del planeta”, según la precisión que hace el investigador.



Desde esta perspectiva también hay un aporte económico, porque se garantiza la seguridad alimentaria para muchas comunidades cercanas.



En términos de investigación, según biólogos, la región representa “una oportunidad de oro para las farmacéuticas y el desarrollo bioquímico, porque hay mucho por explorar”.



En la Amazonía hay una conexión ecológica y económica en un solo lugar, y Colombia tiene una porción importante. El ciclo del agua “hoy tiene un costo cercano a cero, pero si no tuviésemos la Amazonia, los costos del ciclo del agua en el sector agrícola serían mayores y se afectaría la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria”, dice.



A nivel macroeconómico, la captura de carbono juega un papel clave, “porque el Estado debe garantizar la reducción de la emisiones de gases de efecto invernadero y ahora el país recibe financiación para ese servicio que presta la región”, indica Trujillo.



La madera es otro de los sectores importantes en la Amazonia, porque se podrían reforestar zonas que hoy no lo están. Así, al aumentar la cobertura forestal, se aumenta el valor económico, porque las especies a sembrar generarían un flujo económico que podría reanimar las economías locales.

CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA

Periodista Portafolio