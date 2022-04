América Latina avanza en la normativa de las criptodivisas.

Archivo particular

Desde su salida al mercado de las criptomonedas están en el ojo del huracán tanto entre los partidarios de su uso como también de sus contrarios. Debates que llegan hasta el centro de los gobiernos y cada vez es más común ver las distintas posiciones sobre los Estados en cuanto a su regularización en los países.



Ante eso, la discusión ha tomado fuerza durante el último mes a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, donde ambos países han flexibilizado su marco normativo “para que las criptomonedas coexistan con sus respectivas monedas y se adhieran de toda la coyuntura financiera y de comercio exterior”, dijo Alejandro Beltrán, country manager de Buda.com.



“La mayoría de los gobiernos del mundo ya se dieron cuenta del uso orgánico que los criptoactivos están teniendo y la conversación ya pasó de prohibitiva a regulatoria”, sostuvo Ricardo Armenta, director comercial y de marketing de BitPoint.



Si bien la regulación avanza de forma desigual en el mundo, ya que cada país cuenta con su propio marco normativo, América Latina destaca sobre las demás regiones, ya que El Salvador es el único país del planeta que actualmente reconoce al bitcóin, una de las principales criptomonedas, como moneda de curso legal.



UNA ADOPCIÓN A MEDIAS



Este país de América Central cumplió los primeros seis meses de tener al bitcóin como moneda de curso legal con resultados agridulces en su aplicación. Según una encuesta de la Universidad Centroamericana en enero, el 70% de los ciudadanos desconfía de este criptoactivo.



Por otro lado, según un informe de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, en noviembre, un 22% de los encuestados confesaron haber recibido pagos en criptomonedas, una cifra que cayó hasta el 14% en febrero pasado. Al tiempo, el 92% de los consultados dijeron que el criptoactivo no influyó en sus ventas.



Sin embargo, a pesar de este poco uso de la criptodivisa, la inversión relacionada al sector no se ha detenido en lo que aseguran es una apuesta al largo plazo.



¿CÓMO ESTÁ EL RESTO DE LA REGIÓN?



La popularidad de los criptoactivos en América Latina es una realidad. Según Chainalysis, tres países de la región (Venezuela, Argentina y Colombia) están en el top 20 de los países con mayor adopción del mundo. Asimismo, la región representa el 9% de las transacciones globales.



De hecho, según un reporte de Americas Market Intelligence (AMI) un 8% de los ciudadanos de la región han invertido en ellas, según citó Bloomberg, siendo Argentina el país donde más personas han adquirido criptomonedas.



Paraguay, México, Honduras y Panamá avanzan tímidamente en proyectos de regulación similares al salvadoreño, mientras que Bolivia y Ecuador mantienen sus vetos.



PORTAFOLIO