Amplían plazo para pagar con descuento el impuesto predial y vehicular

La administración distrital anunció algunos cambios a un día de vencerse el plazo para pagar con descuento del 10% el impuesto predial y vehicular. En este caso, los cambios serían en los plazos y las fechas para hacer el pago sin descuento.



Las correcciones se dan por algunos casos en los que no se han podido expedir las facturas.

Para pagar el impuesto predial y vehicular el nuevo plazo con descuento del 10% para predial es hasta el 15 de julio y para los vehículos hasta el 12 de agosto. Sin descuento, las nuevas fechas son: 29 de julio para predial, y 26 de agosto para vehículos.

Es importante recordar que esta no es la primera ampliación de los fechas para realizar los pagos. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, no se debe a fallas de la plataforma sino a información incompleta que no permite que se expidan las facturas.

Además dijo que la decisión se tomó para que la gran mayoría de los bogotanos pueda acogerse al pago de estos impuestos con el descuento. “Nuestro mayor compromiso y objetivo es ayudarles a todos los que quieran pagar con el 10% de descuento, por eso decidimos ampliar los plazos”, explicó Ramírez.

Hasta el momento, Bogotá ha recibido por concepto del impuesto predial más de 2,5 billones de pesos y el recaudo total está por encima de los 5,7 billones de pesos.

La entidad, además aclaró que el sistema empezará a cambiar las fechas y este proceso terminará el sábado, 25 de junio. Es importante que quien obtenga las

facturas hoy y mañana sepa que estas solo se pueden pagar de forma

presencial en los bancos autorizados o por PSE y que, a partir del martes, 28

de junio, podrá hacerlo en la página web de sus bancos.



