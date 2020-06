Recuperación del peso da alivio a importadores en medio de la pandemia

En general, los mercados bursátiles y las condiciones monetarias asociadas a los tipos de cambio han tendido a la recuperación en las principales economías de Latinoamérica y el Caribe. Esto puede constituir una tregua para una región que enfrenta aún una ola ascendente respecto a la pandémica del Covid-19.



Se abriga la esperanza de que estas condiciones desemboquen en la culminación del contagio. Luego de ello, el anhelo se centra en el retorno a cierta normalidad, tanto económica como en términos de salud.



Esta recuperación bursátil acompaña al repunte de las principales bolsas del mundo. Lo que estaría influyendo aquí es que la economía real -la que tiene que ver con producción de bienes, servicios y empleo- presenta un cuadro actual de dramática incertidumbre.



No se tiene un indicio ni mucho menos claro de la senda que seguirán los indicadores económicos principales. De allí que muchos de los inversionistas y sus fondos busquen cierto refugio en la economía financiarista, la de las bolsas de valores, los mercados de acciones, bonos y derivados financieros.



En la recuperación de los mercados monetarios, en particular respecto a los tipos de cambio, la tendencia de mayor apreciación de monedas se concretó en que durante las últimas 10 semanas, hasta inicios de junio, el real brasileño tuvo un repunte de 2.4 por ciento.



El peso colombiano bajó al menos temporalmente de un tipo de cambio de casi 4,100 por dólar estadounidense, a unos 3,600 que tiene en la actualidad. El índice Colcap, principal indicador bursátil de Colombia, ha ascendido un 3.7 por ciento.



Uno de los aspectos clave aquí es definir hasta cuando durará esta recuperación. Es muy difícil predecirlo y se estima que los factores que están asociados a estos comportamientos de bolsa de inversiones y de tipos de cambio, sin duda, se relacionan con la dinámica que muestre la pandemia.



Algunos países europeos en la actualidad tienen la esperanza, y dan muestras de ello, de estar saliendo de lo peor de la crisis. Estados Unidos continúa sumido en el desastre. Este país tiene que aprender a punta de los casi 110,000 muertos que ya se acumulan. Pero la situación en Latinoamérica aún se desenvuelve con rumbo hacia el pico del contagio.



De momento, la recuperación de las tasas de cambio da un alivio a las importaciones, pero con ello, también es de subrayarlo, se compromete la competitividad exportadora, y en cierto grado, algunos excedentes que se podían haber generado en la balanza comercial de los países.



Giovanni E. Reyes

Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard

Profesor Titular y Director Académico de Pregrados de Administración de la Universidad del Rosario