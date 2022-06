Analizan el papel de las AFPs en las opas

Un análisis privado de las tres ofertas públicas de adquisición (opas) sobre participaciones accionarias de Nutresa y Grupo Sura, realizadas por el Grupo Gilinski desde noviembre del 2021, menciona que los fondos privados de pensiones, que vendieron casi todos sus portafolios en esos títulos, habrían dejado de percibir hasta US$1.100 millones. El análisis señala “un cuadro con información pública que muestra qué pasó con las ventas de participación mayoritaria que hicieron los fondos de pensiones en la primera oferta pública de adquisición por Grupo Sura y Grupo Nutresa”.

Menciona que “en Grupo Sura los fondos dejaron de percibir US$163 millones frente al valor de la segunda y tercera opa” y añade que en “Grupo Nutresa dejaron de percibir US$437 millones entre la primera y la segunda opa”.

Asimismo, señala que “en total US$600 millones dejaron de entrar por vender las participaciones grandes en las primeras opas”.

Además, asegura que “con el precio de mercado de hoy el valor de lo que dejaron de percibir los fondos por haber vendido en la primera opa pasó de US$600 millones a US$1,1 billones”.

Los fondos de pensiones no quisieron pronunciarse sobre dicho análisis y tres economistas consultados por Portafolio analizaron el contenido del análisis.

Uno de ellos dijo que “le diría que en finanzas es imposible ver el futuro y después de que ocurrieron los hechos siempre será fácil decir qué se pudo hacer mejor”.

Otro aseguró que “mirar para atrás es muy sencillo, es equivalente a decir que cómo no invirtieron todo en Apple hace 30 años. Hay una primera opa, no existe ninguna información de una potencial segunda opa. Con ese precio y esa información se hacen los análisis y se decide vender o no. Nadie vendió a pérdida”.“Esa forma de mirar para atrás y decir “obvio, así es que se debió invertir” no es procedente, aseguró.

Por su parte, Andrés Moreno Jaramillo, analista financiero y bursátil certificado por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) dijo sobre el análisis que “los fondos de pensiones compraron acciones de Grupo Sura y Nutresa desde los años 90, cuando valían menos de $1.000 y llevan acumulando ganancias por más de 25 años”.

Además, el analista dijo que “durante la pandemia y las crisis de 2014 o la del 2008 los fondos compraron acciones a dos manos aprovechando los bajos precios”.

‘SUBIERON, PUES LLEGÓ GILINSKI’

Andrés Moreno Jaramillo aseguró que las acciones de Nutresa y Grupo Sura “no subieron porque el mercado quisiera que llegaran a las altas valorizaciones que alcanzaron. Subieron porque apareció un comprador puntual que nadie sabía hasta cuánto quería comprar ni cuánta plata traía”. Dijo que las AFP administran $360 billones y lo que vendieron de las dos compañías fue menos del 1% de esos recursos. “Ellos tienen un deber fiduciario en donde tienen que vender en una sola operación a un precio atractivo pues luego no pueden pensar si hay un mejor precio”.

El economista y analista sostuvo que “las acciones subieron por Gilinski y los fondos vendieron con base en la mejor información del momento y ejecutaron con base en ella”.

Señaló que los fondos de pensiones no son especuladores y esos recursos los distribuyeron en otras inversiones.

