La explicación que da Andesco para las alzas en servicios públicos

El sector de los servicios públicos ha estado atravesando recientemente por alzas en los servicios de electricidad y gas, que será uno de los principales de temas de discusión en el Congreso de Andesco, que inciará hoy.



En entrevista, Camilo Sánchez, presidente del gremio que reúne a las empresas de servicios públicos en el país, explicó que hay varios factores que muestran este comportamiento como indexaciones, robos de energía e inversiones. Asimismo, aseguró que de no ser por el bueno nivel en los embalses, la situación sería “crítica”.



¿Qué está pasando con los precios de los servicios públicos?



Estamos viendo a nivel mundial que el sector de los servicios públicos ha tenido incrementos importantes. Este no es un fenómeno de Colombia, aquí ha habido un incremento menos fuerte de lo que están viviendo sitios como Europa. Aquí nos afecta mucho el tema de la devaluación, porque hay muchos productos que debemos traer importados para poder mantener el servicio funcionando.



Igual después de la pandemia cambió y mejoró el servicio porque llegamos a acuerdos, en los que el gobierno nacional ha tenido que expedir una normatividad y poner algunos subsidios y ha hecho que tengamos incentivos para seguir programando mejoras en los servicios públicos. Cabe recordar que las empresas tuvieron que reconectar durante 14 meses a personas que no pagaron a costa de los recursos de las empresas, castigando las utilidades.



¿Cuáles son los factores que están explicando el alza en las facturas?



Hay que tener en cuenta que el fenómeno inflacionario es mundial y que se suma a la devaluación del peso que afecta todas las importaciones. Hay zonas que tienen incrementos mucho más marcados, por las inversiones realizadas. Hay otro tema que se está incorporando a la tarifa y son las pérdidas o robos de energía. Hay que revisar cómo el gobierno puede ayudar para que podamos evitar que esto se incorpore a la tarifa. Pero las empresas no pueden asumir ese riesgo. Por eso tenemos que revisar varios temas incluidos los indexadores que están afectando los precios . Ahora bien, las pérdidas de energía deben ser asumidas por alguien porque de lo contrario sería muy difícil mantener la estabilidad de las empresas.



Se ha hablado de que los precios suben pese a que los embalses están llenos...

De no ser por los embalses llenos estaríamos en una situación muy grave, pero afortunadamente tenemos niveles muy positivos. Nuestra matriz es en una gran proporción hídrica y necesitamos sostenibilidad con la aceleración de la transición energética.



¿La pérdida de energía debe dejar de salir de los consumidores?



Buscamos alternativas para afectar de la menor manera a los usuarios y sí o sí hay que revisar indexadores, cómo se cobran los incrementos y tener una garantía de quién asume las pérdidas que son fundamentales y hoy son un costo alto, pero que son un derecho adquirido en los contratos. Repito que lo que menos quieren las empresas es que siga creciendo el valor de las facturas, pero debemos entender que las empresas están cumpliendo con los contratos con las condiciones establecidas.



¿Qué alarmas se han levantado en la costa Atlántica?



En la Costa ha habido incrementos también relacionados con las grandes inversiones que se han realizado. Electricaribe no estaba haciendo los mantenimientos que se debían hacer y la zona estuvo al borde de un apagón. Ahora los cortes de energía se han reducido en 30% y se sigue mejorando gracias a las inversiones. Cabe recordar que la ley exige que se incorporen esas inversiones a la tarifa.



¿Qué revisiones se están haciendo a los indexadores?



Estamos revisando cómo se puede mejorar el indexador, pero esto tiene que ser una discusión técnica, porque una decisión política puede llevar a errores en un sector que ha venido funcionando técnicamente muy bien. La idea es que los servicios públicos no crezcan por encima de la inflación porque desde el punto de vista de la caja de las empresas esto es negativo. Estos no son servicios que se puedan pagar aparte, por lo que se pueden generar problemas de recaudo.



¿Qué otras alternativas han planteado como sector?



Estamos buscando cuál va a ser el indexador del futuro, ver los que tenemos en la actualidad y cómo podemos mejorarlo.



¿Se han reunido o hablado con el gobierno sobre el tema?



Tenemos que revisar a mediano y largo plazo cómo vamos a trabajar. Los gremios nos hemos reunido para enviarle una carta a la ministra dándole alternativas para poder frenar el crecimiento que se está dando en precios. Muy seguramente tendremos que revisar cómo evolucionan los índices de precio al productor y al consumidor que son los indexadores que aplicamos en el sector para que no se disparen incluso por encima de la inflación los precios de la energía.



¿Qué proyectos son importantes para el sector?



Tenemos $13 billones en proyectos de renovables en La Guajira y necesitamos que empiecen a entrar a la matriz. Tenemos muchas consultas previas que han significado que no tengamos está energía efectivamente en el sistema. Asimismo necesitamos acelerar la entrada en funcionamiento de Hidroituango que representa 17% de la matriz. Para diciembre necesitamos que esté al menos la primera turbina funcionando y acelerar la entrada de las demás para que en un futuro fenómeno del Niño evitemos riesgos.



Daniela Morales Soler