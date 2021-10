Por 'culpa' de consultas previas el país no ha recibido $30 billones

Archivo particular

Según Andesco, "se demostró que los servicios públicos óptimos son sinónimo en calidad de vida, y que la economía y el país no pueden vivir sin ellos".

"Se han presentado serios problemas por el manejo que le están dando las comunidades a las consultas previas. No se ha avanzado en este proceso para darle mayor celeridad al trámite de los procesos de diálogo y está llevando a que se demoren más de lo previsto las inversiones necesarias para mejorar en cobertura y calidad los servicios públicos".



La afirmación es de Camilo Sánchez, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), quien en diálogo con Portafolio recalcó que el sector al que representa dejó de ser “la cenicienta” de la economía nacional y es pieza clave en la reactivación.



¿Cuál fue la gran lección que dejó la pandemia al sector?



Se demostró que los servicios públicos óptimos son sinónimo en calidad de vida, y que la economía y el país no pueden vivir sin ellos. Dejaron de ser necesarios, para ser imprescindibles. Con la pandemia nos dimos cuenta que las empresas del sector estaban preparadas para hacerle frente a la coyuntura. Además, que se deben hacer grandes esfuerzos para cerrar la brecha entre la ciudad y el campo, para que este último tenga los mismos servicios que se consumen en los cascos urbanos. También cambió mucho el panorama del negocio por la recomposición de la población en los centros urbanos con una gran diversificación. Ahora las grandes inversiones se están haciendo en las ciudades pequeñas o intermedias.



¿Cuál es el panorama para el cierre del 2021 e inicios del 2022?



La salud financiera en las empresas de servicios públicos es fundamental para su óptima operación. Con grandes recursos en caja se pueden realizar inversiones para aumentar la cobertura y de paso fortalecer la prestación del servicio. El Gobierno Nacional también ha entendido que, más que hacer obras, es brindar los incentivos como los subsidios y la política pública para que los empresarios de este sector sean los que desarrollen los proyectos. Con un marco normativo robusto se tiene la seguridad que se pueden realizar la iniciativas. Además, una buena cultura de pago para cerrar las brechas en la calidad de los servicios públicos. También se proyectan planes para la modernización, como es el caso de los medidores inteligentes de energía, y que se buscará llevar a otros servicios como el acueducto, gas y telecomunicaciones, como un aporte a las ciudades inteligentes.



¿Se han ejecutado las inversiones planeadas para aumentar la cobertura?



Se han presentado serios problemas por el manejo que le están dando las comunidades a las consultas previas. No se ha avanzado en este proceso para darle mayor celeridad al trámite a los diálogos y esto lleva a que se demoren más de lo previsto las inversiones necesarias para mejorar en cobertura y calidad los servicios públicos. Ahora está poniendo una gran cantidad de condiciones, requisitos y/o exigencias pensando que las empresas son el Estado. Un ejemplo claro son los proyectos eólicos y solares de La Guajira, cuya proyección es aportar el 12% de energía a la matriz, pero que hoy por el tema de las consultas previas, su entrada en operación podría tardar más de un año. Una situación similar está sucediendo con la línea de transmisión Colectora, que es la que llevará la electricidad de estos proyectos renovables al sistema interconectado.



¿Por las consultas previas, cuánto se podrían demorar las inversiones?



Se pueden demorar hasta más de dos años. Y por ese mal manejo a esta herramienta, se calcula que se han dejado de invertir tres veces el valor de los recursos que están trazados para las renovables en La Guajira. Este fenómeno también se está presentando en otras regiones.



¿El desarrollo de las consultas previas frenarían las inversiones en el sector?



Sí, pero porque el mecanismo ha sido mal entendido y porque no se ha complementado el proceso. Hoy se requiere hacer una Consulta Previa para reformar la Ley de Consulta Previa. Y esto está enredado porque hay mucho trámite en ese proceso. Esto le ha permitido a las comunidades exigir más de lo que se les puede permitir, y esto ha frenado los desembolsos para desarrollar nuevos proyectos en cobertura de servicios públicos. Más, si se tiene en cuenta que hay abogados o colectivos de abogados dedicados a crearles expectativas a las comunidades en las regiones y eso lleva a que se dilaten las inversiones en el sector. El sector necesita que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior avance con el Congreso de la República para sacar adelante la reforma a la Consulta Previa. Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) también le están poniendo trabas a las inversiones, debido a que la mayoría de estos planes no han sido actualizados en las ciudades y municipios.



¿Cuál es el gran salto que dará el sector de servicios públicos?



Sin duda, el de consumir energía eléctrica limpia que proviene de las fuentes renovables. Antes, el tema no era de mayor relevancia, hoy se van a desembolsar inversiones por $11 billones solo en el departamento de La Guajira, proyectos con grandes recursos económicos en plantas eólicas y solares que le darán mucho desarrollo a esta región del país. En cuanto a cobertura, el 92,3% de los hogares cuentan con servicio del acueducto, el 89% con alcantarillado y el 81,6% con recolección de residuos. Según datos del Ministerio de Vivienda, actualmente hay 45,5 millones de colombianos con acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico.



