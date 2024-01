¿Qué viene para Colombia? Retos y perspectivas económicas del país, según Anif

Esta semana comenzó la nueva etapa del Centro de Estudios Económicos Anif, con José Ignacio López a la cabeza, en reemplazo de Mauricio Santamaría, quien estuvo al frente durante más de tres años.



Portafolio habló con el nuevo presidente de este tanque de pensamiento sobre lo que espera lograr en este nuevo cargo, así como de las perspectivas económicas que tiene para el país y lo que él calificó como, la necesidad de una reactivación efectiva.



(Vea: ¿Si está el país en una senda de crecimiento sostenido? Esto dice ex director del Dane).



¿Con qué objetivos llega a Anif?



Lo primero que debo decir es que Anif ya venía haciendo un estudio juicioso de las reformas del Gobierno y la realidad del país. Pues aquí lo que va a haber es una continuidad en el sentido de seguir aportándole herramientas al país para tener discusión profesional, serena, y analítica de lo que se debe hacer.



En segundo lugar yo creo que un centro de pensamiento como éste, además de analizar la coyuntura y darle las herramientas a las familias, a las empresas colombianas para que estén informados y tomen mejores decisiones, debe ser propositivo y poner a todos a pensar de cara al futuro.



¿Cuál será su sello personal?



Sabiendo que apenas estoy iniciando y que es difícil anticipar toda la agenda, yo creo que Anif como centro de pensamiento tiene un espacio, una oportunidad muy grande para hablar de temas financieros que tengan un impacto en la vida de los colombianos.



Entonces, por ejemplo, el tema de investigación en inclusión financiera, en temas de sostenibilidad, en temas también de cómo estamos estructurando nuestra arquitectura en regulación. Son parte de lo que a mí me gustaría que se fuera aportando, sin dejar a un lado que tenemos un legado que preservar.



¿Qué tan importante es mantener el debate?



Es muy importante que haya siempre un diálogo fluido entre los diferentes sectores, donde participa el Gobierno, la academia, el sector privado, la sociedad civil. Yo creo que ese diálogo tiene que estar ahí, un diálogo respetuoso, constructivo, porque en últimas eso es lo que queremos, construir un mejor país.



El Gobierno ha hablado mucho de eso, pero a mí me preocupa, en lo personal, que el concepto de acuerdo nacional se vaya trivializando, porque desde hace rato en el país hemos hablado de eso, pero no se han logrado grandes avances.



(Vea: Cómo afecta a Colombia la decisión de S&P de reducir a negativa su perspectiva del país).



¿Qué le hace falta a ese acuerdo?



Habría que poner en la agenda, por ejemplo, ¿cuáles son los temas donde realmente como país podemos llegar a algunos consensos? Habrá otros temas que fácilmente iremos ahí y otros donde no estamos en sincronía frente a cómo se solucionan los problemas, porque al final yo creo que hay que partir de la base que todos queremos un país mejor.



Siempre el tema es cómo, cuál es el diagnóstico de esos problemas y cuáles son las soluciones. Ahí es donde puede haber una diferencia. Pero yo sí creo que hay unos puntos donde puede haber fácilmente visiones en común, todo es cuestión de tener voluntad y trabajar en equipo.



(Vea: Los efectos negativos de la baja ejecución del presupuesto en 2023).

José Ignacio López, presidente de Anif. EL TIEMPO

¿Cómo ven la realidad del país?



2024 es un año que arranca con un tono en materia económica bajo. Es decir, sabemos que el último trimestre del 2023 fue marginalmente mejor y los consumidores después de un año complejo tuvieron una disponibilidad a consumir mayor. Las cifras de noviembre en materia de comercio e industria siguen siendo muy malas, pero muestran algunas luces donde, por ejemplo, en vehículos, quizás asociado a la feria del automóvil, pues se dieron ya algunas mejoras, pero son muy tibias.



Ya tenemos algunas noticias buenas en algunos rubros, por ejemplo, se ha hablado de algunos alimentos que vienen corrigiendo en precios y eso también va alimentando favorablemente el optimismo y el sentimiento de los consumidores. Pero el año arranca todavía en un tono bajo, en un tono retador. ¿Por qué? Porque la inflación sigue estando alta y las tasas de interés siguen aumentando.



(Vea: Después de 3 meses en rojo, la economía logró sacudirse y despeja riesgo de recesión).



¿La inflación volverá a repuntar?



Sí, yo creo que todavía es prematuro celebrar. Es decir, las noticias, sobre todo en diciembre, fueron una sorpresa positiva de una inflación menor frente a las expectativas. Pero todavía esas sorpresas no son tan buenas como para decirle ya se ganó esta guerra.



Fue una buena batalla la de diciembre, por poner una analogía. Pero todavía vemos unos niveles de inflación altos, persistentes. Sabemos que el país todavía tiene que darle trámite a ese costo de vida que está oculto.



¿Qué hacer con las tasas y el Banco de la República?



El Banco de la República lo que busca es que la economía colombiana esté bien hoy, pero también mañana y por eso es tan importante preservar la independencia. Sin embargo, nosotros pensamos que sí hay espacio para que el Banco continúe en este proceso gradual de descenso de tasas, es probable que el espacio sea mayor en el segundo semestre, cuando ya tengamos una senda de desinflación más clara.



(Vea: Así les iría a la inflación, dólar, PIB y las tasas en 2024, según encuesta del Banrep).



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio