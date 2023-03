Anla anuncia construcción de nuevo parque solar en Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca será lugar de la construcción de un nuevo parque de energía solar, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció el proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica Barzalosa, la cual es jurisdicción de Barzalosa Solar Energy, empresa establecida en el departamento de Nariño.



Este nuevo parque solar tiene el objetivo de generar hasta 100 MW de energía y contará con paneles solares, inversores, cabinas de control, subestación elevadora, caminos de proyecto, instalaciones de soporte temporales e instalaciones de soporte permanentes, los cuales convergerán en un área de 288,69 hectáreas.



De igual forma, previo a la construcción, se hicieron los respectivos análisis sobre el impacto ambiental de este y otros proyectos que se encuentren en las cercanías, así como las medidas de monitoreo establecidas dentro del Plan de Manejo Ambiental.



“Esto demuestra no solo el compromiso de la ANLA, sino el del Gobierno Nacional con los proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable en el país. Desde esta entidad tenemos claro que estos son la piedra angular que permitirán una transición energética justa, asegurando el respeto a un ambiente sano y la participación efectiva de las comunidades potencialmente afectadas por los proyectos”, declaró Rodrigo Negrete Montes, director de la Anla.



La favorabilidad del proyecto, tal como menciona la entidad, ya fue consultada con las comunidades del departamento, las cuales, en su mayoría, expresaron su postura a favor, no solo por temas energéticos, sino por ámbitos laborales y de desarrollo.



