Antes de fin de año, la economía recibirá US$7.000 millones

Aunque el peso se ha devaluado el 12,49% este año y 2,07% en los últimos 12 meses, la llegada de por lo menos US$7.000 millones en lo que resta del 2021 va a moderar esos indicadores.



Ayer el dólar en el mercado abrió a $3.870 y cerró en $3.851,50 y registró un precio promedio de $3.861,18. Se negociaron US$1.044 millones y el dólar oficial hoy es de $3.861,33.



No obstante a que en los últimos meses el dólar ha registrado fortaleza frente a la mayoría de divisas por mejores cifras de la economía estadounidense y la incertidumbre por la variante delta, lo cierto es que en Colombia hay elementos que hacen pensar que la mayor entrada de recursos va a generar una corrección del precio interno del dólar.



En los próximos días, antes de finalizar agosto, se espera el giro de US$2.800 millones del FMI a Colombia, correspondiente a una partida global de US$650.000 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) y cuyos recursos podrían ser incluidos en el presupuesto del país.



Otra fuente de ingreso confirmada es la de US$3.600 millones que traerá Ecopetrol para comprar el 51,4% de la Nación en ISA.



Para Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas de Corredores Davivienda, el gobierno en su Marco Fiscal de Mediano Plazo estimó unas fuentes totales por US$10.500 millones para el 2021 “y en la medida que no hay muchas necesidades o compromisos en dólares, casi la totalidad de esos recursos se monetizarían este año”.



Hasta julio el Gobierno ha monetizado US$4.855 millones. En Inversión Extranjera de Portafolio, en agosto los extranjeros han comprado unos US$530 millones; aunque este monto podría moderarse en los próximos meses.



LAS REMESAS NO FALLAN



En remesas es posible que la cifra ascienda a US$4.000 millones y en Inversión Extranjera Directa (IED) una cifra cercana a US$3.000 millones, pero advierte que el déficit comercial se ha seguido ampliando y esto podría representar un déficit de dólares en el segundo semestre cercano a US$7.000 millones.



Wilson Tovar, gerente de investigaciones Económicas de Acciones & Valores agrega que habrá emisiones del Ministerio de Hacienda por US$2.000 e inversión extranjera de portafolio difícil de cuantificar.



Para el equipo de análisis del BBVA, las entradas de capitales serán equivalentes a las necesidades de financiamiento externo de la economía y no serán menores, ya que la balanza comercial se está volviendo más deficitaria por el impulso de las importaciones.



Las remesas, por su parte, sí están aportando al mejor balance externo y seguirán ubicándose en niveles elevados.



La firma estima que el déficit en la cuenta corriente estará por encima del 4% del PIB y, equivalentemente, las entradas netas (restando las salidas) de capital será de ese orden.



Y dice que el financiamiento externo estará basado en inversión extranjera directa y préstamos.



David Cubides, analista del banco Itaú Colombia dice que vendrán dólares por la colocación de deuda externa y créditos con multilaterales.



Por su parte, Andrés Langebaek, director ejecutivo de Investigaciones Económicas del grupo Bolívar Davivienda dice que hay que sumar los reintegros por exportaciones de bienes y de servicios, las monetizaciones de créditos privados y públicos y afirmó que el gobierno no informa cuándo va a monetizar créditos externos.



Asegura que por lo general quien trae divisas busca momentos en los que la tasa de cambio es alta, pero las necesidades de Caja puede hacer que tengan que reintegrar divisas así la tasa sea baja.