Antigua matriz de Silicon Valley Bank demanda al regulador de EE. UU.

SVB Financial, la antigua matriz de Silicon Valley Bank (SVB), ha demandado a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, en inglés) de EE.UU. y reclama unos 1.900 millones de dólares que el regulador intervino al banco regional tras su quiebra.



(Vea: El 'open banking' y cómo está revolucionando el sector financiero).

En un documento entregado este domingo en un tribunal de bancarrota de Nueva York, SVB Financial reclama al regulador ese dinero más intereses, argumentando que quedárselo va en contra de la ley y le está impidiendo 'reorganizarse', es decir, pagar sus deudas y salir de la quiebra.



El banco SVB, que estaba especializado en empresas tecnológicas emergentes, fue presa de un pánico bancario debido a las dudas sobre su solvencia el pasado marzo, cuando sus clientes llegaron a retirar unos 42.000 millones de dólares en un solo día.



Los reguladores decidieron intervenir SVB y respaldar de forma excepcional todos sus depósitos más allá de la cantidad de 250.000 dólares garantizada por la FDIC.



(Vea: Las razones de la caída en el crédito después de 20 meses).



La entidad fue adquirida casi en su totalidad por el banco regional First Citizens, pero la FDIC se quedó con los depósitos que actualmente reclama su matriz SVB Financial y que el regulador dijo que podría utilizar para pagar los costes de la quiebra, según The Wall Street Journal.



SVB Financial, que era la propietaria de SVB y acogió a la ley de bancarrotas, señala en la demanda que su 'falta de acceso' a ese dinero le está perjudicando, además, porque en sus manos podría estar "generando más de 100 millones de dólares al año en intereses a los tipos de interés actuales".



Tras la debacle de SVB se desató una desconfianza en el sector bancario que arrastró a otra entidad regional, Signature Bank, también quebrada e intervenida, y que llevó a un grupo de instituciones financieras de EE.UU. a rescatar a una tercera, First Republic Bank.



(Vea: La tasa de usura para julio bajó y quedó en 44,04 %).



EFE