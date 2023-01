Crisis económica también golpea a las apps de domicilios: los efectos

Tras la salida de las aplicaciones iFood y Jokr del país, el sector de domicilios parece atravesar por 'una fuerte tormenta', acentuada principalmente por las condiciones macroeconómicas.



Y es que de acuerdo con los expertos, en los últimos meses estas movidas empresariales han evidenciado la apuesta de las marcas por buscar una eficiencia operativa y mejor rentabilidad.



Según Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia, se observa un claro desafío por mantenerse en el mercado, no solo local, sino a nivel regional.



“El crecimiento de este sector se dio gracias a la pandemia que obligó a los consumidores a estar en casa, convirtiéndose en una oportunidad de negocio para el delivery (domicilios). Una vez se reactivó la economía, estas startups tuvieron un decrecimiento en su operación, teniendo como desafío mantenerse en el mercado”, comentó Salamanca.

Asimismo, la experta precisó que algunos aspectos que los emprendimientos de este sector han tenido en cuenta para frenar sus operaciones son la inflación, y no contar con una regulación en las plataformas.



Por ejemplo, los precios de servicios de comidas preparadas por fuera del hogar, en la que se incluyen los domicilios, tuvo un incremento en el último año del 21,40%, según el Dane.



Frente a la regulación, José Daniel López, director ejecutivo de Alianza IN, señaló que esta coyuntura envía un mensaje claro sobre “tener reglas las claras en el mercado”.



“Hay que entender que esta no es una industria fácil y ahora que se vienen discusiones muy importantes, por ejemplo la reforma laboral. Es muy importante que se tenga cuidado en no tomar medidas que terminen marchitando a esta industria”, agregó.

líos de servicio



En los últimos meses, el sector de domicilios se ha sacudido no solo por la salida de jugadores, sino por crecientes quejas de los usuarios, quienes afirman en redes tener problemas con el servicio, que incluyen la toma y cancelación de pedidos, un alza importante de precios y pedidos incompletos.



Puntualmente, sobre la plataforma Rappi, la de mayor cuota de mercado, en Twitter varios usuarios mostraron su inconformidad no sólo por los precios, sino por los tiempos de entrega.



Por ejemplo, un comerciante de Bogotá, del sector gastronómico, quien pidió no divulgar su nombre, indicó que sus tiempos de entrega se han visto muy afectados, ya que no se consiguen domiciliarios como antes.

O desde las aplicaciones los pedidos son tomados y cancelados, lo que hace que la comida les llegue fría a los clientes o que estos cancelen la orden.



En medio de ello, jugadores como Rappi, DiDi Food, Cornershop, Merqueo y Tu Orden siguen buscando esquemas para crecer y mantenerse vigentes.



Las estrategias van desde llegar a nuevos municipios y hasta firmar alianzas con billeteras digitales.



Matías Laks, gerente general de Rappi en Colombia, afirmó que la app ha venido trabajando para llegar a ciudades intermedias, además de reforzar nuevos servicios como Turbo.

En el caso de DiDi Food, su apuesta está centrada en cobertura y llegar a más usuarios.



“Entre agosto de 2021 y hasta finales del segundo semestre de 2022, los nuevos usuarios que se conectaron para solicitar comida a domicilio crecieron un 14%. DiDi Food seguirá llevando su propuesta a más personas y restaurantes, desde grandes cadenas hasta pequeños negocios locales”, señaló Catalina Arteaga, directora Regional de Desarrollo de Negocios.

Por su parte, Jaime Gómez, gerente general de Cornershop by Uber, comentó que el enfoque es fortalecer su selección y variedad dentro de la plataforma.



Asimismo, esperan llegar a más usuarios en las ciudades en donde hacen presencia: Bogotá, Medellín y Cali.



Por último, Gabriel Calderón, CEO de Tu Orden, afirmó que la propuesta que tiene la plataforma para crecer se enfoca en estar en las billeteras virtuales que operan en el territorio nacional.



“Nosotros estamos ayudando al sector financiero a volverse una súper app. Y lo que hicimos fue integrar nuestra aplicación de delivery dentro de las billeteras que operan en el país. Estamos creciendo y la meta para este año es llegar a más comercios y llegar a dos millones de órdenes”, agregó Calderón.



JHOANA LORDUY

PERIODISTA PORTAFOLIO