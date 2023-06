‘El crédito no basta para apoyar la economía popular’

Si bien es importante que se busque la financiación para apoyar a la llamada Economía Popular, es clave una política de acompañamiento empresarial para sacar adelante negocios exitosos y que perduren. Así lo plantea Lina María Montoya, directora ejecutiva de la Corporación Interactuar, que tiene 40 años de operaciones y que ha estado al lado de 450.000 empresarios.

(Vea: Comienza la compleja tarea de medir la economía popular)

¿Cuál es la historia de Interactuar?



Es una corporación que en 2023 cumple 40 años. Nace con el propósito de acompañar a los empresarios y microempresarios del país para que crezcan y se fortalezcan. Lo hacemos con dos grandes temas: el acompañamiento y la capacitaciones en torno a cómo hacer creer los negocios. Y, por otro lado, está el acompañamiento financiero mediante el microcrédito.



¿Cuál es el mapa de vinculados?



Estamos en 220 municipios del país, y a lo largo de 40 años hemos acompañado más de 450.000 empresarios que están en casi todo el territorio. Hoy nos focalizamos principalmente en 6 departamentos. Con servicio de microcrédito estamos en Antioquia, Córdoba, Sucre, Tolima, Caldas y Cundinamarca. También tenemos proyectos empresariales en más de 20 departamentos. Hoy tenemos 55.000 microempresarios activos en crédito, una cartera aproximada de $408.000 millones. Y en fortalecimiento empresarial este año vamos a llegar a 6.000.

(Vea: Grupo Aval dice que la banca contribuirá con plan de economía popular)

¿Ahora en qué trabajan?



Nuestros grandes propósitos son las mujeres y la ruralidad. Para dar algunas cifras, el 54% de nuestra cartera corresponde a mujeres y cerca del 27% de esa cartera es de la ruralidad. Sobre la metodología, una de las cosas que ha entendido Interactuar es que hay que trabajar para que quienes comienzan sus negocios no se sientan solos. Tenemos cursos cortos en ventas, mercadeo, gerencia, y en los últimos años hemos construido lo que llamamos La escuela de negocios de Interactuar. Nos hemos propuesto formar los mejores líderes de la microempresa en Colombia. Cuando pasan por acá, mejoran sus ventas en un 40%, formalizan sus empleos, generan entre 9 y 12, y sus empresas permanecen.



¿Cuál es el principal problema de los microempresarios?



Lo que hemos identificado es que la persona debe trabajar más el ser y su papel como líderes de sus negocios. El empresario debe tener las herramientas y la capacidad para tomar las decisiones adecuadas, bien informadas.

Muchas veces el que emprende por necesidad, a quien conocemos como cuenta propia, está partiendo de una necesidad básica que busca satisfacer, si está desempleado o si debe llevar recursos a su casa. Ahí hay una especie de desespero por resolver y eso no le permite pensar en lo que hace. Por eso es importante que sepa tomar decisiones e invertir bien los pocos recursos con los que empieza.

(Vea: Con el programa FortaleSER se busca ayudar a 2.970 pymes en el país)

¿Qué papel pueden jugar la política de la Economía popular?



Los 450.000 empresarios que hemos acompañado son para nosotros la economía popular, son las personas que se levantan y a través de una iniciativa propia, derivan su sustento y el de su familia. Celebramos que hoy le estén dando la importancia al microempresario en Colombia. El Gobierno nos está trayendo unas propuestas a través del Grupo Bicentenario, dar líneas de crédito y financiación para poder acompañar al cuanta propia, que no ha tenido acceso y que necesita financiación hasta los $2 millones y nosotros, como entidad microfinanciera, estamos trabajando en eso.



¿Las ve atractivas?



El Gobierno está resolviendo el acceso a la financiación, que para nosotros es natural. Pero siento que falta el acompañamiento empresarial. Solo se habla de política financiera, de fondear a las entidades, de poner techo a las tasas de interés y de mejorar el acceso a través del Fondo Nacional de Garantías para bajar el riesgo a las entidades, lo cual celebro porque, en últimas, eso también nos ayuda a nosotros a desplegar nuestra labor en lo que hacemos pero hace falta la capacitación.



¿Se corre el riesgo de que no se aprovechen bien los recursos?



Claro, el microcrédito busca que sea productivo y si esa parte no se hace bien, corremos el riesgo de que la persona pida un crédito que se destine a lo que no es. Ahí podemos generar, por ejemplo, daño al historial crediticio de una persona y en lugar de incluirla, terminamos excluyéndola. Hay que tener mucho cuidado.



¿Las tasas de interés altas hoy son limitante para dar créditos?



Ese tema implica que tenemos que ser muy responsables a la hora de otorgar el crédito. Ese es uno de los principales atributos de Interactuar, entender que la capacidad de pago del empresario pueda cubrir el costo total del crédito y del dinero. Uno de los temas importantes del microcrédito es que nos fijamos en la cuota que es capaz de pagar el empresario. Lo que evidenciamos en el empresario es que muchas veces sufre por el acceso y cuando no lo tiene el camino es el gota a gota.

(Vea: ‘Microseguros para la economía popular’: Positiva)

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Periodista Portafolio