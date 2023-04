Apple estrena servicio de préstamos sin intereses: así funciona

Apple Pay Later es el nombre del nuevo servicio de la gigante tecnológica Apple, el cual les permite a sus usuarios dividir sus compras en cuatro pagos repartidos a lo largo de seis semanas.



Una de las características de esta nueva función es que este crédito se podrá realizar sin ningún tipo de intereses o comisiones.



De acuerdo con Apple, los usuarios pueden pedir préstamos en la plataforma de entre 50 a 1.000 dólares para transacciones que se vayan a realizar a través de la billetera digital de la empresa, Apple Pay.



“No existe un enfoque único para todos cuando se trata de cómo las personas administran sus finanzas. Mucha gente busca opciones de pago flexibles, por lo que nos complace ofrecer a nuestros usuarios Apple Pay Later”, dijo Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay, citada por ‘Forbes’.



Este nuevo servicio fue diseñado teniendo en consideración la salud financiera de los usuarios, por lo que no tiene tarifas ni tasas de interés. Así mismo, se puede utilizar y manejar dentro de la Wallet, lo cual facilita que los clientes tomen decisiones de préstamos soportadas por un informe.

Así lo puede usar

Desde la aplicación Wallet, los usuarios pueden ver, rastrear y administrar sin ningún impedimento todos sus préstamos desde un solo lugar. De igual manera, podrán ver de forma práctica y sencilla el monto total de deuda de todos sus préstamos vigentes, así como el monto total adeudado en los próximos 30 días.



Los usuarios también pueden optar por ver todos los próximos pagos mediante una interfaz tipo calendario, para así poder rastrear y planificar sus pagos y antes de que caduquen, recibirán notificaciones tanto en la app como en el correo electrónico.



Apple le solicitará a los usuarios que enlacen una tarjeta débito como método de pago del préstamo y para evitar que estos se sigan endeudando, no aceptará tarjetas débito.



Pese a lo atractivo que puede parecer este servicio, Apple Pay Later no estará disponible en Colombia, pues el lanzamiento solo se ha realizado en Estados Unidos, desde donde se comenzará a invitar a usuarios muy selectos a acceder a una versión beta, para luego ofrecer a todas las personas elegibles en los próximos meses.



PORTAFOLIO