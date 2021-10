Lo que más preocupa a los colombianos de las apuestas en línea

Para los colombianos, la medida más importante para promover las apuestas deportivas en línea y los juegos de azar es que los operadores deberían proporcionar información clara sobre las ganancias y las pérdidas financieras que puede tener quien participe de estas actividades, así como el tiempo invertido.



Así lo consideró el 57 % de quienes participaron en una encuesta realizada por Playtech, un proveedor mundial de software de juegos de azar y apuestas deportivas.



Un 55 % pidió que se incluyera en los sitios web de juegos de azar información clara y transparente relacionada con los problemas de las apuestas. Y un 54 % ve necesario que los operadores hagan un análisis del comportamiento de los patrones de apuestas de los jugadores para detectar a los ‘jugadores problemáticos’ en etapas tempranas.



“A medida que la industria madura, estas percepciones que preocupan no deben ser ignoradas", comentó Francesco Rodano, chief policy officer de Playtech.



El 50 % de los colombianos también cree que las apuestas en línea serían menos perjudiciales si se adoptaran normas más estrictas, "ya que representarían una mejor protección para los jugadores".



Además, el 31 % de los encuestados afirmó que la regulación daría lugar a un mayor número de personas apostando, pero también a una mayor protección de los jugadores.



"Una mayor transparencia en torno a las apuestas puede ayudar a reducir los comportamientos identificados como problemáticos entre los encuestados", comentó Rodano.



“Hay que garantizar un juego más seguro y apoyar y proteger a todos los clientes en línea, pero especialmente a aquellos que demuestran una mayor vulnerabilidad o patrones de comportamiento de alto riesgo", añadió.



La encuesta arrojó que apenas el 11 % de los colombianos cree que las empresas no tienen que hacer nada porque no es su responsabilidad y el 9 % piensa que más regulación haría que más gente jugara y sería perjudicial.



