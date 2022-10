Los árabes detrás de Nutresa entran al banco digital de Gilinski

Con la inversión por US$200 millones que realizó el conglomerado IHC (International Holding Company) de Abu Dhabi, en Lulo Colombia, los inversionista de esta región del mundo entran de lleno al sistema financiero colombiano. Ya antes había una pequeña inversión de un grupo árabe en Bancolombia, pero esta es la más representativa.



Lulo Bank fue fundado por Jaime Gilinski, empresario con cuatro décadas de experiencia en banca en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.



Syed Basar Shueb, Chief Executive Officer (CEO) del IHC dijo sobre la inversión que “el ecosistema fintech en Latinoamérica ha crecido de forma acelerada, con crecimiento sostenido en todos los segmentos de la categoría, así como en el número activo de empresas.



En el caso de Colombia, se ha tenido un progreso significativo en términos de inclusión financiera, brindando acceso a nuevos productos que han llegado a más de un 87% de la población. Es crítico para el IHC alinear cualquier operación con nuestra estrategia de crecimiento global, para adquirir o consolidar nuevas capacidades y Lulo Colombia encaja muy bien en nuestros planes de expansión a Latinoamérica”.



De acuerdo con el banco digital, busca crear servicios financieros simples, centrados en las personas y sin esfuerzos.



Además, fue el primer banco digital autorizado por la Superintendencia Financiera, que ha alcanzado desde su lanzamiento al mercado en junio de este año, más de 100.000 usuarios activos. Espera alcanzar más de 250.000 usuarios para finales del 2022 y más de 1 millón en los próximos años.



Asimismo, Lulo se creó para abordar trabas como tarifas excesivas, altos costos, experiencias físicas y digitales, así como un servicio al cliente deficiente. Al tener servicios 100% digitales Lulo puede automatizar sus procesos para aumentar la eficiencia operativa.





“Los bancos de hoy deben liderar el camino con innovación, la mejor tecnología de su clase, productos estelares y un excelente servicio al cliente. Nuestros clientes no esperan menos, y es hora de traerles la banca del siglo XXI. Lulo nació en Colombia, para los colombianos, y esperamos llevar la banca digital a muchos países en los próximos años. Nos emociona tener a IHC como socios para cumplir nuestra misión junto a ellos de revolucionar el ecosistema financiero en Latinoamérica”, dijo Benjamin Gilinski, Chairman de la Junta Directiva.



Los primeros productos en su hoja de ruta son la Lulo Cuenta, una cuenta de ahorros sin costos, una tarjeta débito de la franquicia Mastercard que se puede usar en todo el mundo y en internet, y el Lulo Crédito, una obligación de libre destino, con aprobación y desembolsos en minutos.



“Nuestros usuarios impulsan cada decisión que tomamos. Nos embarcamos en una misión para construir la mejor plataforma financiera de Latinoamérica, un lugar que todos nuestros usuarios amen”, agregó Santiago Covelli, CEO de Lulo Bank y también agregó que “nos esforzamos día a día por lograr la excelencia en todo lo que hacemos para nuestros usuarios. Estoy orgulloso de lo que nuestro equipo ha construido y emocionado de todo lo que viene”.



Al comienzo de este año el banco recibió el premio IF Design Award en Frankfurt, en las categorías de interfaz de usuario e interfaces para el segmento de medios digitales. Esta es la primera vez que una firma colombiana financiera recibe este reconocimiento. También fue certificado como un Great Place To Work en Colombia.



El grupo árabe



IHC fue fundada en 1998 como parte de la iniciativa para diversificar y desarrollar el negocio no petrolero en los Emiratos Árabes Unidos (UAE) y se convirtió en la compañía más valiosa en el Medio Oriente con una capitalización de mercado (valor en Bolsa) de US$169.000 millones).



La compañía se enfoca en promover la sostenibilidad, la innovación y la diversificación económica alrededor de lo que es el más grande conglomerado de la región. IHC está incluido en el FTSE ADX Index (FADX 15), que representa el top 15 de la más grande y más líquida compañía en el ADX.



El IHC tiene un claro objetivo de enriquecer su portafolio a través de adquisiciones, inversiones estratégicas y la combinación de negocios. El conglomerado cuenta con más de 372 compañías y más de 53.345 empleados.



Además, IHC busca expandir y diversificar su holding alrededor de un número de sectores en crecimiento, incluyendo finca raíz, agricultura, salud, alimentos y bebidas, servicios públicos, infraestructura, industria, tecnología IT y comunicaciones, Comercio y Entretenimiento y Capital.



